Opening Woonwinkel "Van m'n Tante" in Scharwoude

Afgelopen zaterdag vond de opening plaats van Woonwinkel “Van m’n Tante” in Scharwoude. In het voormalige tuincentrum van Kees en Marja Braas, is Daan van Baar met een shop-in-shop zaak begonnen.

Hierin zijn elf winkeltjes gevestigd met eigenlijk alles op het gebied van vintage, landelijk, brocante en nieuwe spullen. Verder is er in de Woonwinkel “Van m’n Tante” een kadoshop en koffiebar met zitjes gevestigd. Voorbijgangers kunnen hier terecht voor een kopje koffie, tosti of appelpunt. Naast de 11 winkeltjes van het shop-in-shop, is het tuincentrum ook volop bij “Van m’n Tante” betrokken. De eigenaars van de winkeltjes struinen steeds weer nieuwe spullen bij elkaar zodat er een wisselend aanbod is. Eigenlijk kan iedereen slagen voor de aankoop van spullen voor zowel binnen als buiten de woning.