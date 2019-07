Ophogen voorstraatjes van flatjes Tulpenhof

In opdracht van Stichting Woningbeheer “De Vooruitgang” is Marco van der Gracht woensdag begonnen met het ophogen en herbestraten van het tegelpad en de voorstraatjes bij de appartementen van het Tulpenhof in de Tulpenstraat.

Het tegelwerk was hier in de loop der jaren flink verzakt. Een fikse hoeveelheid zand werd aangevoerd voor het ophogen. Het opknappen hiervan neemt zo’n drie dagen in beslag. Ook zal het talud aan weerskanten van de brug naar deze flat opgeknapt worden door de stratenmakers.