Opknappen van steeg achter de Vissersstraat

Vorige week zijn de stratenmakers van KWS begonnen met het ophogen en opnieuw betegelen van de steeg achter de woningen in de Gerardusstraat en Vissersstraat. Dat is geen overbodige luxe, want de tegels lagen her en der schots en scheef en de steeg was flink verzakt.

Om zand en tegels aan te voeren wordt een smalle graafmachine gebruikt. De oude betonnen tegels worden verwijderd en vervangen door nieuwe, zodat de steeg er weer strak uit komt te zien. Nu men hier toch bezig is, zou het een goede zaak zijn om ook de Vincentiusweg opnieuw te bestraten.

Doordat er in dit straatje bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden, is door het vrachtverkeer het wegdek flink verzakt. Er is spoorvorming in het wegdek en in de stoep zit een diepe kuil. Gebruikers van rolstoelen en rollators moeten er uitkijken niet om te vallen.