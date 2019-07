Optreden van Jan en Annie

Vrijdagavond zat Café De Vrijheid aan de Haven bomvol. Het was in alle kroegen een drukte van belang vanwege het vieren van de aanstaande bouwvakvakantie. In “De Vrijheid” was er deze feestavond een optreden van Jan en Annie.

Het was een van de laatste optredens van dit BZN-zangduo in Volendam. Jan en Annie zijn bezig aan de “Grande Finale” want eind dit jaar stoppen zij ermee. Op zondag 22 en maandag 23 december zijn de laatste twee optredens van Jan en Annie in PX.

Een gezellig voorproefje was er vrijdag in “De Vrijheid”, waar alle bekende hits de revue passeerden en een topsfeertje was. Een mooie opwarmer voor de vakantie.