Bedrijf in Beeld

Parkstad Klinieken: hét adres voor alle dermatologische behandelingen

Al jarenlang komen de specialisten van Parkstad Klinieken elke dinsdagmiddag in het Medisch Centrum in de Pegasusstraat om bewoners uit Volendam te behandelen. Of het nu gaat om dermatologie of huidtherapie, bij Parkstad Klinieken kunnen mensen met al hun huidklachten terecht.

Door Leonie Veerman

Het valt op dat de specialisten van Parkstad Klinieken met jarenlange ervaring veel waarde hechten aan deskundigheid en innovatie. Zo is drs. Fr. de Mari bekend om zijn huiddiagnostiek en behandeling met speciaal voor iedere patiënt samengestelde zalven en crèmes. Mw. drs. M. Kharfi spreekt als hoogleraar dermatologie geregeld op (inter)nationale congressen en publiceerde talloze artikelen in tijdschriften voor dermatologie.

‘Elke huid is uniek;

daarom wordt een behandeling

bij Parkstad Klinieken

volledig afgestemd op de patiënt’

Maar ook bij de overige medewerkers is veel kennis en expertise aanwezig. De 50-jarige Henriette Polonio Garcia Hoekstra werkt al 26 jaar voor Parkstad Klinieken. Onlangs rondde zij de zeer zware opleiding tot Physician Assistent (PA) af. Een PA beschikt over brede medische vaardigheden en kennis binnen het specialisme waar hij hij/zij werkzaam is op het niveau van basisarts.

,,Het is erg belangrijk om constant te blijven leren, en ik ben blij dat ik ook op deze leeftijd nog die kansen krijg”, zegt Henriette. ,,Nieuwe kennis en/of behandelingen kunnen namelijk een wereld van verschil maken voor de patiënt. Daarnaast is ervaring ook erg belangrijk in ons vak. Inmiddels zie ik vaak in één oogopslag al of een plekje onschuldig is, of dat er serieus onderzoek naar gedaan moet worden door de dermatoloog.”

Henriette licht toe dat al deze kennis en ervaring resulteert in zorgvuldige behandelingen. ,,Onze dermatologen snijden bij ingrepen altijd met uiterste precisie en met hun cosmetische hechtingen kunnen ze ervoor zorgen dat er minimale littekenvorming plaatsvindt. Verder besteden we uitgebreide aandacht aan advisering en we werken nauw met elkaar samen. Bij twijfel vragen we altijd om een ‘second opinion’ bij een collega.”

,,Helaas komt huidkanker in Volendam relatief veel voor. Vooral bij mensen die hun hele leven in de buitenlucht hebben gewerkt.”

De patiënt centraal

De patiënt staat centraal bij Parkstad klinieken. Met vestigingen in Amsterdam, Landsmeer, Purmerend, Volendam, Wormerveer en Zaandam komen de ervaren specialisten letterlijk naar de patiënt toe. Voor Henriette betekent dit dat zij vrijwel elk dagdeel op een andere vestiging werkt. ,,Die afwisseling is erg leuk, maar zeker ook nuttig. Je leert hoe je verschillende type mensen op hun gemak kunt stellen, maar bijvoorbeeld ook dat bepaalde huidtypes vaak de aanleg hebben voor een bepaalde soort huidproblemen.”

Henriette legt uit: ,,Bij een donkere huid zie je veel eczeem. In Volendam komt huidkanker helaas relatief veel voor. Met name bij mensen van mijn leeftijd - vijftig jaar en ouder - die hun leven in de buitenlucht hebben gewerkt zoals vissers en bouwvakkers.”

Verdacht plekje?

Maak via www.checkjeplekje.nl

een gratis afspraak

om het te laten

controleren op huidkanker

Henriette zegt dat het daarom erg belangrijk is om je huid goed te controleren op verdachte plekjes. ,,Huidkanker is erg goed te behandelen, maar juist ook gevaarlijk omdat het zo lastig te herkennen is. Vaak lijkt huidkanker in eerste instantie onschuldig, maar het is van belang dat je het op tijd laat behandelen.”

Via checkjeplekje.nl kun je daarom nu een afspraak maken bij Parkstad Klinieken om een verdacht plekje te laten controleren. ,,Voor veel mensen is de drempel om naar de dokter te gaan te hoog. Als je vervolgens naar een specialist wordt verwezen gaat dit bovendien gelijk van je eigen risico af.” Daarom hoopt Parkstad Klinieken met deze gratis controles de mensen over de streep te trekken.

Nogmaals benadrukt Henriette dat het erg belangrijk is dat je er op tijd bij bent met huidkanker. En vervolgens, met een warme en geruststellende stem: ,,Al is het maar om je zorgen weg te nemen, het laten checken van je plekje levert altijd waardevolle informatie op.”