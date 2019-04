‘Een heel team van architecten is bezig geweest met de inrichting’

Piet de Wit Fietsspecialist betrekt nieuw pand met ‘unieke uitstraling’

De bekende fietsspeciaalzaak Piet de Wit in Wormer is onlangs verhuisd naar een spiksplinternieuw pand aan de Samsonweg in Wormerveer. Op deze locatie is meer ruimte om de fietsencollectie uit te stallen en het assortiment te vergroten. Veel Volendammers weten al jaren hun weg te vinden naar Piet de Wit Fietsspecialist. Deze winkel richt zich van oudsher op de meer sportieve fiets en daarbij staat het leveren van hoge kwaliteit voorop.

Door Laurens Tol

Die kwaliteit hoeft niet onbetaalbaar te zijn bij Piet de Wit. Al vanaf 750 euro zijn er goede modellen te verkrijgen. De deskundige medewerkers van Piet de Wit staan klaar om klanten te adviseren en denken mee over wat er mogelijk is binnen een bepaald budget.

Enthousiast

Eigenaar Martin Slagt is uitgesproken enthousiast over het nieuwe pand en de moderne uitstraling die zijn fietsenwinkel daardoor gekregen heeft. ,,De inrichting van de winkel is geheel nieuw. We hebben alleen wat kleine dingen meegenomen, zoals bijvoorbeeld gereedschap, meetsystemen en voorraad. Verder is alles vernieuwd. Een heel team van architecten is bezig geweest met de inrichting. Zij hebben zorgvuldig gekeken naar de indeling van de winkel en naar manieren voor hoe we onze producten zo goed mogelijk kunnen presenteren”, vertelt Martin.

Martin wilde dat de nieuwe winkel een unieke uitstraling zou krijgen. ,,Daarom hebben we er een firma bijgehaald die gespecialiseerd is in het inrichten van horeca- en hotelgelegenheden. Deze plekken hebben vaak een wat meer chic en luxe uiterlijk waar wij naar op zoek waren. Ik heb onze wensen voorgelegd aan dit bedrijf en het bleek voor hen ook een uitdaging te zijn. Ze hadden ooit al weleens wat opdrachten gekregen in de fietsenbranche, maar dit was van een heel andere orde.”

De nieuwe winkel heeft namelijk een grote oppervlakte. Het vroegere pand van Piet de Wit had een afmeting van 900 vierkante meter, het nieuwe een van 2200. Door deze extra ruimte kan Piet de Wit het assortiment een stuk verbreden. De fietsspeciaalzaak blijft zich richten op de merken die het al levert, maar heeft nu de mogelijkheid om een bredere collectie aan te bieden. Het kan de merken voortaan beter presenteren.

De gloednieuwe vestiging aan de Samsonweg heeft naast de begane grond ook nog een bovenverdieping waarop producten kunnen worden gepresenteerd. ,,Boven hebben we bijvoorbeeld een hele wand met fietsendragers. Daardoor kunnen mensen zien wat voor types wij verkopen, hoe je het materiaal aan de auto kunt bevestigen en er weer af kunt halen. Hoe je de fiets vast kunt zetten op de drager is op deze manier ook gemakkelijk uit te leggen. Naast de collectie fietsendragers is er boven een wand met hometrainers te vinden.”

In zo’n hometrainer kan een fiets worden gezet. De soorten hometrainers verschillen van elkaar op het gebied van de opties die ze bieden. Een van die mogelijkheden is de ‘climber-functie’. Daardoor kan de fiets omhoog en omlaag bewegen, waarmee het parcours van een bergetappe kan worden gesimuleerd. Via internet is het mogelijk om met vrienden af te spreken om samen zo’n rit te fietsen. De apparatuur is zo geavanceerd dat de gebruiker het zelfs voelt wanneer hij bij iemand in het wiel gaat zitten. Piet de Wit levert drie soorten hometrainers: de Snap, de Core en de Kickr.

‘Net zoals je een

pak kunt laten aanmeten,

kunnen wij ook een fiets

op maat maken voor de klant’

Martin benadrukt het brede aanbod dat zijn zaak biedt, in alles dat met fietsen te maken heeft. ,,We hebben ook een uitgebreid assortiment van het merk Santos. Dit zijn fietsen die geschikt zijn voor bijvoorbeeld wereldreizigers, of voor mensen die de fiets zien als hun auto. Op de bovenverdieping voeren we ook bewegingsanalyses uit. Hiermee kunnen we zien hoe de fietser beweegt en het rijwiel daar vervolgens op aanpassen. Net zoals je een pak kunt laten aanmeten, kunnen wij ook een fiets op maat maken voor de klant.”

Het leveren van dit gespecialiseerde maatwerk heeft Piet de Wit een grote reputatie bezorgd in de wielerwereld. Toch wil dit niet zeggen dat de klant alleen voor dure fietsen bij de winkel in Wormerveer terecht kan.

,,Je kunt hier al een mountainbike kopen vanaf 750 euro en een racefiets vanaf 1000 euro. Sommige mensen denken waarschijnlijk: ‘zij hebben alleen maar dure fietsen’, maar dat is niet zo. De minder dure basismodellen zijn ook van goede kwaliteit. Ik hoor ook weleens dat mensen denken dat een fiets in een zaak als die van ons duurder is dan ergens anders. Dat is niet waar, want wij hebben te maken met vastgestelde prijzen. Een Volkswagen is ook overal even duur. Zo is dat met de fietsen die wij verkopen ook.”

Het is bij Piet de Wit ook mogelijk om afspraken te maken over het verrichten van onderhoudswerkzaamheden.

Reparaties

,,Vaak komen mensen die bij ons een fiets hebben gekocht langs tijdens een ritje. Ze maken dan van tevoren een afspraak en kunnen dan gemakkelijk terecht bij een van onze vijf fulltime monteurs. We werken met een planning en als klanten een paar dagen van tevoren vragen of ze bij ons langs kunnen komen, dan is dat meestal wel mogelijk. Bij reguliere reparaties die tot een uur in beslag nemen, kunnen de mensen rustig wachten in onze winkel met een kop koffie totdat het werk klaar is.”

Piet de Wit, de naamgever van de winkel is oud-wereldkampioen baanwielrennen. Hij is jarenlang eigenaar geweest van de fietsenwinkel in de Wormerse Dorpsstraat. De huidige eigenaar Martin Slagt begon op veertienjarige leeftijd bij hem te werken. ,,Op dat moment was ik al bezig met wielrennen en kwam daarom bij Piet langs om een nieuwe fiets te kopen. Daarbij vroeg ik hem of ik hem op zaterdag kon helpen als bijbaantje. Dit beviel zo goed dat ik even later in vaste dienst kwam. Van daaruit werd ik eerst compagnon, waarna ik uiteindelijk de zaak van Piet overnam.”

In 1994 werd Martin eigenaar van Piet de Wit Fietsspecialist. Sinds die tijd had de oude winkel al de nodige veranderingen ondergaan. ,,We hebben de winkel steeds verder uitgebreid door middel van verbouwingen. Vroeger hadden we ook kinderfietsen en andere gewone fietsen. Later zijn we onszelf steeds meer gaan specialiseren. We zijn ons gaandeweg gaan richten op racefietsen, mountainbikes en fietsen voor vakanties. Daarnaast ook fietsen voor woon-werkverkeer en wij waren al vroeg bezig met elektrische fietsen. Uiteindelijk zijn we uit ons jasje gegroeid.”

‘Het is mogelijk om

hier ongekleed binnen

te komen en fietsend

weer de deur uit te gaan’

De winkel in de Dorpsstraat werd te klein voor de ambities van Piet de Wit. Daarom viel het oog op een groot pand aan de Samsonstraat, naast Gamma en Praxis. Op 30 november 2018 werd de sleutel van deze nieuwe locatie overhandigd aan de leiding van Piet de Wit. ,,Vanaf dat moment zijn we vier maanden achter elkaar constant aan het verbouwen geweest. Voor de verhuizing is de zaak slechts drie dagen gesloten geweest. We hebben toen lange werkdagen gemaakt om alles over te brengen. Op 28 maart jongstleden zijn we weer opengegaan op de nieuwe locatie.”

De vraag waarom fietsliefhebbers die Piet de Wit nog niet kennen naar de winkel in Wormerveer moeten komen, is voor Martin niet moeilijk te beantwoorden. ,,Als je in onze winkel bent geweest, hoef je daarna eigenlijk nergens meer heen. Het is mogelijk om hier ongekleed binnen te komen en fietsend weer de deur uit te gaan. Daarmee bedoel ik alles wat je nodig hebt dat met fietsen te maken heeft. Of het nou sokken, schoenen, brillen, helmen of jassen zijn, we hebben het hier allemaal onder één dak. We verkopen veel en de kwaliteit staat daarbij voorop.”

Uitspraken over het leveren van de hoogste kwaliteit zijn volgens Martin bij Piet de Wit geen holle frases. ,,Als je ergens wat komt kopen, wordt er altijd gepraat over service dit en service dat. De producten worden dan vaak als prachtig en fantastisch neergezet. Vaak is het dan toch een puinhoop in dit soort zaken. Ik vind: je bent precies, of je bent het niet. Je kunt niet zeggen: ik ben precies voor jou, terwijl het ondertussen in de winkel een rommel is. Dat werkt in mijn ogen niet. Kwaliteit moet je op alle gebieden leveren. Ik zou zeggen: kom eens langs in onze winkel, laat je adviseren door onze deskundige medewerkers en maak er een dagje uit van”, besluit Martin.



Piet de Wit Tweewielers B.V.

Samsonweg 15

1521 RA Wormerveer

www.pietdewit.nl