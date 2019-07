‘Niet minder dan twintig vocalisten met Volendamse achtergrond zullen meewerken’

Popconcert moet festivalsfeer naar Oude Kom brengen

Na bijna dertig jaar wordt er weer eens een groot concert georganiseerd in het centrum van Volendam. BZN was in 1991 de laatste band die er optrad om haar vijfentwintigjarig jubileum te vieren. Op 20 juni 2020 gaat het ‘Summerfestival’ plaatsvinden op het Amvo-terrein. Een groot aantal artiesten verleent hieraan zijn medewerking en de optredens worden begeleid door de zestienkoppige ‘De Vrienden van Volendam Live-band’.

Door Laurens Tol

Drummer Martijn Tuijp (33) is initiatiefnemer van het evenement en heeft de taak van de organisatie op zich genomen. De neef van voormalig BZN-bassist Jan Tuijp, heeft hiervoor al het nodige werk verzet.

,,We zijn een aantal maanden bezig geweest met de procedure om een vergunning te krijgen voor het openluchtconcert. Ik heb hiervoor een schriftelijke aanvraag ingediend bij de gemeente om het evenement te kunnen organiseren. Er ontbrak alleen nog een veiligheidsplan. Je moet overal over nagedacht hebben, wil je zoiets geregeld krijgen. Gelukkig werd het plan al vrij snel goedgekeurd, waardoor we met de programmering konden beginnen”, vertelt Martijn.

De afgelopen jaren organiseerde Martijn al het evenement ‘Vrienden van PX Live’. ,,Als voorbeeld hiervoor heeft ‘Vrienden Van Amstel Live’ in Ahoy gediend. De concerten in PX waren een groot succes en telkens uitverkocht. Het idee is om dit optreden volgend jaar te laten plaatsvinden op het Amvo-terrein. Niet minder dan twintig vocalisten met Volendamse achtergrond zullen hieraan meewerken. We hebben gekozen voor tien vrouwen en tien mannen.”

Onder anderen artiesten als Cor Bond, Dick Kwakman, Tamara Tol en Linda Schilder leveren een bijdrage aan het concert. Daarnaast treedt zanger Tim Schou op en zal er een verrassingsoptreden plaatsvinden. ,,Zij worden begeleid door een band bestaande uit zestien leden. Een groep van Volendamse instrumentalisten wordt daarbij aangevuld door enkele goede mensen van buiten. Veel van hen studeren, of hebben gestudeerd aan het conservatorium.”

De band bestaat naast Martijn als drummer uit drie gitaristen, drie achtergrondvocalisten, twee toetsenisten, een bassist, een violiste, een percussionist en een blazerssectie bestaande vier leden. Als voorprogramma is de band ‘Million Shoes’ gestrikt. Dennis Sier (Drum) draait muziek tussen de optredens door en de presentatie zal in handen zijn van Paul Wante. Verder zal er een drumact plaatsvinden met een groot aantal Volendamse drummers.

Naast de muzikale optredens kan het Summerfestival-publiek zich te goed doen aan verschillende gerechten. ,,We hadden nog nauwelijks bekendgemaakt dat we graag ‘foodtrucks' op het terrein zouden willen, of er hadden zich al vijf partijen aangemeld om op ons festival te komen staan. Zij gaan een breed scala aan maaltijden serveren, zoals Saté met gewokte nasi of bami, Churros, een broodje of wrap met biefstuk, verschillende kipspecialiteiten en pannenkoeken. Andere foodtrucks kunnen zich nog steeds bij ons aanmelden. Tevens zal ook 24 Wines o.l.v Thom Hagenhoek op het festival staan met een wijnproeverijtje”

De indeling van het Amvo-terrein tijdens het festival is reeds bekend. ,,Het podium komt aan de kant van Snackbar Roma te staan. Links daarvan zal in de buurt van de FEBO een backstagetent voor de artiesten en een EHBO-post worden opgesteld. In de parkeervakken bij de W.J. Tuijnstraat staan de foodtrucks. De ingang van het festival komt aan kant van de Zeestraat. Het hele terrein wordt afgezet door hekken die zullen worden omwikkeld door zwarte doeken.”

Martijn is er trots op dat het Summerfestival doorgang kan gaan vinden. ,,Het is bijzonder om zoiets te kunnen organiseren. Veel mensen hebben tegen mij gezegd dat dit nooit zou gaan lukken. De afgelopen negentwintig jaar zijn pogingen tot eenzelfde soort evenement voortdurend mislukt. We hopen op een gezellig festivalsfeertje. Het zou mooi zijn als dit een succes zou worden. Goede ingrediënten zijn alvast aanwezig. Waar krijg je zoveel artiesten op één festival?”

Het popconcert kan toegang bieden aan tussen de 1500 en 2000 bezoekers

,,Mensen mogen al reserveren om zeker te kunnen zijn van een kaartje. De ticketprijs is € 27,50. Ik roep alle mensen uit Edam-Volendam en omstreken

van harte op om langs te komen. Hopelijk gaat er nog lang nagepraat worden over dit festival. Stiekem hopen we natuurlijk op een jaarlijks terugkerend evenement. Eerst maar eens proberen om met z’n allen de eerste editie tot een succes maken”, besluit Martijn.