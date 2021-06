PUUUR Interiors opent Experience Center in Purmerend

Wat in 2015 begon als een meubelspuiterij, is uitgegroeid tot een begrip in de landelijke interieurindustrie. Ray van Zaanen en Mitchell Adema streven met hun prachtige maatwerkmeubelen naar perfectie. Het indrukwekkende Experience Center van PUUUR Interiors in Purmerend is de belichaming van dat streven. De volmaakte mix van luxe, modern en maatwerk is ook bekend Nederland niet ontgaan. Maar ondanks dat de BN’ers in de rij staan om een samenwerking aan te gaan met de hippe onderneming, blijft het PUUUR-team bescheiden: ,,Iedereen is van harte welkom. Kom eens gezellig langs voor een vrijblijvend totaaladvies voor jouw interieur.”

Door Kevin Mooijer





Afkomstig uit de aannemerswereld richtte Mitchell Adema in 2015 samen met compagnon Ray van Zaanen een eigen meubelspuiterij op. ,,We waren gespecialiseerd in het spuiten van meubels en keukens en werkten alleen in opdracht van zakelijke partners”, licht Mitchell toe. ,,Twee jaar later startten we zelf met het ontwerpen van meubelen. De spuiterij werd gerund door vaklieden en draaide inmiddels perfect, dus Ray en ik besloten onszelf verder uit te dagen en onze technische achtergrond nóg meer te benutten. Het idee was om zelf meubelstukken als eettafels, salontafels, dressoirs en tv-meubels te ontwerpen en daarmee zelf de grootste klant van de spuiterij te worden. Uiteraard onder de voorwaarde dat we ook in dit geval uitsluitend hoogwaardige kwaliteit zouden leveren.” Die voorwaarde hebben de heren achter PUUUR Interiors dubbel en dwars waargemaakt.

Het PUUUR-imperium bestaat inmiddels uit een meubelspuiterij, een meubelfabriek én het Experience Center. ,,Met toevoeging van de meubelfabriek leverden we nog altijd alleen aan zakelijke relaties”, vult Rays vrouw Kelly aan. ,,Maar sinds een paar weken terug is daar verandering in gekomen. Na de opening van het Experience Center aan de Einsteinstraat 57 in Purmerend leveren we ook officieel aan particuliere klanten. Het Experience Center is speciaal ingericht om de bezoeker kennis te laten maken met onze high end-meubelen. Onze interieurstyliste Simone heeft in het pand verschillende huiskamersferen gecreëerd, waardoor we een totale woonbeleving kunnen bieden.”

De groei die PUUUR Interiors in korte tijd heeft doorgemaakt, heeft geresulteerd in een aanzienlijk team van medewerkers. ,,Er werken onderhand dertig mensen voor PUUUR, waardoor we over ontzettend veel specialistische vaklieden beschikken. Van ervaren, bekwame meubelspuiters tot de meest ambachtelijke interieurbouwers. Ons fantastische team zorgt dat alle meubelen die in het Experience Center te zien zijn in iedere gewenste afmeting en kleur geleverd kunnen worden. En uiteraard is PUUUR Interiors ook leverancier van alle prachtige designbankstellen, de unieke wallcoverings, de stijlvolle vloeren en alle woonaccessoires die het Experience Center te bieden heeft. Ook voor deze disciplines geldt dat we uitsluitend met hoogwaardige, Nederlandse materialen werken.”

Interieurstyliste Simone staat graag klaar om bezoekers van passend woonadvies te voorzien. ,,Eén ding is zeker: mensen die hier binnenlopen, krijgen in tenminste één van de sfeerkamers het wauw-effect”, lacht ze. ,,We hebben hier een heel relaxte, laagdrempelige sfeer gecreëerd waarin de bezoekers op hun gemakje kunnen ervaren wat hun voorkeur precies heeft. Als daar een duidelijke smaak in naar voren komt, gaan we samen – onder het genot van een kop koffie of een glaasje bubbels – de geschikte items en perfecte materialen en kleuren uitzoeken. Wat het extra leuk maakt, is dat we vanwege onze eigen meubelspuiterij kleuren kunnen bieden die nergens anders verkrijgbaar zijn. De kans is dus groot dat je een unieke eyecatcher in huis haalt wanneer je hebt geshopt bij PUUUR Interiors.”

,,We hebben alles onder één dak – onze meubelspuiterij, de meubelfabriek én alle kennis en ervaring – en kunnen alles daarom binnen zes tot acht weken leveren. In de tussentijd is de klant altijd van harte welkom om een bezoekje te brengen aan onze meubelfabriek en te kijken hoe de hoogwaardige meubelen vakkundig geproduceerd worden.”

Op tien minuten rijden van Volendam bevindt het Experience Center van PUUUR Interiors zich op Einsteinstraat 57 te Purmerend. Neem vrijblijvend een kijkje en ontmoet de mensen achter het prachtige merk. Voor het beste advies kun je het beste op dinsdag tot en met zaterdag binnenlopen, dan is interieurstyliste Simone aanwezig. De officiële webshop van PUUUR Interiors komt in augustus online. Volg het PUUUR Interiors Instagram account voor meer informatie.