Rembrandt Noten en Meesterlijk IJs geopend aan de Haven

In de afgelopen maanden is het pand Haven 120 geheel verbouwd. Van boven naar beneden is alles vernieuwd en juist voor het Pinksterweekend kwam de verbouwing en inrichting gereed. Op deze toplocatie is nu gevestigd Rembrandt Noten en Meesterlijk IJs.

Vrijdag vond de opening plaats en de fraai ingerichte shop wordt gerund door Dirk van Bladeren en Kim Arendzen. Bij “Rembrandt” kan men terecht voor 25 soorten overheerlijk ijs, die door een banketbakker ambachtelijk bereid worden.

Verder is er een groot assortiment noten en tevens de verkoop van chips, milkshakes, slagroomwafels en frisdrank. Met stralend zomerweer vond de opening plaats. Rembrandt Noten en Meesterlijk IJs is 7 dagen per week geopend van 10.00 tot 20.00 uur.