Samenwerking Tol Plaatwerk en De Triade

Woensdagavond werd bij Tol Plaatwerk door verschillende stakeholders het plan om techniekonderwijs in de regio te versterken ondertekend. Het plan is vormgegeven door de Triade in Edam en Gerrit Rietveld in Purmerend maar al het onderwijs in de regio is hierbij betrokken van basisonderwijs tot en met het MBO.