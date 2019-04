‘Sam’s To Go’ geopend op de Julianaweg 94

De Texaco-Tankshop aan de Julianaweg 94, heeft een nieuwe bestemming gekregen. Het winkeltje is helemaal uitgekleed en nieuw ingericht door Sam Elkarmi. Op Koningsdag is “Sam’s To Go” hier open gegaan.

Men kan er terecht voor drinks, snacks, cosmetica, Argan Olie, souvenirs, rookwaren, chocolade en vers belegde broodjes van Slagerij Taam uit Edam. “Sam’s To Go” is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 08.00 tot 20.00 uur.



Het is de bedoeling dat het knusse winkeltje ruimere openingstijden gaat krijgen. Argan Olie wordt ook wel het “vloeibare goud uit Marokko” genoemd. Door Sam’s familie wordt dit geproduceerd in Marokko. Bij “Sam’s To Go” is dit exclusief verkrijgbaar.