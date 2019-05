Schoonheidsspecialiste aan boord

Shanna Veerman: ‘Het leven op een cruiseschip is heel anders’

Ze koos afgelopen december voor het avontuur van haar leven. Shanna Veerman (bijna 21) besloot als schoonheidsspecialiste negen maanden mee te reizen met het cruiseschip The Mariner of the Seas. ,,Je leeft maar één keer, dus zorg dat je je dromen waarmaakt”, is haar motto.

,,Hoe komt een meisje uit Volendam op een cruiseschip terecht? Ja dat is een goede vraag”, lacht Shanna Veerman. De Volendamse is inmiddels al vijf maanden weg van huis. Als schoonheidsspecialiste reist ze mee met het cruiseschip The Mariner of the Seas. ,,Wegens omstandigheden kon ik mijn niveau 4 opleiding tot allround schoonheidsspecialiste niet voortzetten in Amsterdam, dus ik was genoodzaakt om de opleiding te doen op een privéschool in Den Bosch. Een geluk bij een ongeluk, want het Thomas Instituut biedt CIDESCO aan. Dat is internationaal het hoogste niveau voor schoonheidsspecialisten. Tijdens de opleiding kwamen er altijd veel bedrijven die ons een baan aanboden en één daarvan was van een recruiter van Steiner. Het bedrijf achter de spa’s aan boord van cruiseschepen. Zij heeft ons rondgeleid op een schip en mij een baan aangeboden.”

Dromen

Shanna trekt de stoute schoenen aan en gaat op het aanbod in. Ze sluit haar eigen salon en vertrekt zes weken later naar Londen voor een intensieve training. ,,Toen op Volendam bekend werd dat ik voor tien maanden weg zou gaan om te werken op een cruiseschip, werd ik benaderd door heel veel mensen. Ze wensten me succes – grapten hoe jaloers ze waren – maar gaven ook gemeend advies. Zo vertelde iemand dat die vroeger ook de kans had gehad om zo’n avontuur aan te gaan, maar het niet had gedaan. En dat ze er nu nog steeds spijt van had. Dat heeft me het laatste duwtje gegeven. Je leeft namelijk maar één keer en je moet alles uit dit leven halen. Er is geen tijd om over dingen na te denken, je moet het gewoon doen, ongeacht wat andere mensen daar van vinden. Soms zul je foute maken maar je zal dan tenminste niet dood gaan met onvervulde dromen, maar met verhalen van je avonturen. Ik heb een tatoeage op mijn arm met Ik Leef Mijn Eigen Leven. Die herinnert me eraan om te genieten van alle kleine dingen.”

Ze vaart langs de mooiste plekken op aarde, van Orlando tot het privé eiland CocoCay en van Nassau Bahamas tot Cozumel, Jamaica, Belize, Casta Maja, Labadee, Grand Bahamas en Miami. Dat is even iets anders dan de dijk. ,,Miami voelt inmiddels als mijn tweede thuis, maar Labadee is toch wel mijn absolute nummer één. Het is een van de privé-eilanden van Haïti. Als je het paradijs moet omschrijven, dan is Labadee dat.”

Of ze ondanks al deze pracht toch iets mist aan het Volendamse? ,,Laat ik het zo zeggen, je kunt hier natuurlijk geen flip van Van Pooij met leverworst van Bakkertje krijgen, haha! Omdat ik voor Steiner werk en niet voor Royal Caribbean, heb ik wat meer privileges. Na 20.00 uur ‘s avonds mogen wij - tegen betaling - aanschuiven bij het buffet van de gasten. Dit mag overigens alleen in je meest chique outfit – met naamplaatje – en je moet lachen. Altijd lachen. Is je pauze voor 20.00 uur, dan eet je meestal droog brood met wat suikerwater. Het buffet is elke dag, maar ook echt elke dag, hetzelfde. Als ik dan toch iets moet zeggen dat ik mis, is het de hutspot met een bal gehakt van mijn moedertje en mijn ‘vrijheid’. Ik kan niet ff een dagje vrij nemen of spontane dingen doen. Daar heb je simpelweg geen tijd voor. Ook moeten we altijd ons naamplaatje dragen, zelfs als we niet werken, dus je bent nooit echt vrij. Momenteel ben ik de enige Nederlandse hier aan boord, dus ik spreek nooit m’n eigen taal. Geluk bij een ongeluk dat Ajax hogerop is gekomen in Europa, want daardoor stond het Nederlandse voetbal iets vaker aan. Zo kon ik nog een beetje op de hoogte blijven van mijn cluppie. Feyenoord dan hè, niet Ajax.”

Avontuur

Ze maakt aan boord de meest bijzondere dingen mee. Zowel mooie als minder mooie dingen. ,,Er is altijd wel iets te beleven. Van all crew party’s waar mensen ontslagen worden omdat ze te dronken zijn, tot het moment dat het schip bijna geëvacueerd moest worden. Van ziplinen over witte stranden en hoge palmbomen, tot midden in de nacht een suïcidale gast uit het water proberen te krijgen. Het lijkt hier soms net of je in een soapserie speelt. Je gaat van het ene naar het andere uiterste. Het meest bijzonder zijn toch wel de feestdagen. We gingen het nieuwe jaar in met 1800 crew members vanuit elke hoek van de wereld en de kapitein die aan het aftellen was. Het maakt niet uit wie je bent, wat je verleden is en waar je vandaan komt. Het moment dat je aan boord komt, ben je part of the family. Mn ouders komen eind mei, voor m’n verjaardag, dus dat zal ook nog wel een heel avontuur worden.”

In totaal is ze bijna negen maanden aan boord van The Mariner of the Seas. ,,Van 26 november tot 23 augustus. Ik ben dus net voor de Volendamse kermis weer thuis. Dan heb ik drie maanden vakantie waarin ik niets anders ga doen dan slapen en eten. Dus als iemand me nodig heeft, vooral de eerste maand ben ik niet beschikbaar.” Wat ze vervolgens gaat doen, daar is Shanna nog niet helemaal over uit. ,,Elke dag denk ik daar weer anders over. Gisteren zei ik dat ik dit voor nog wel vijf jaar kan doen, vandaag zeg ik dat ik dit contract afmaak en dan naar huis ga. Morgen zeg ik waarschijnlijk dat ik wou dat ik gisteren naar huis was gegaan. Waarschijnlijk ga ik nog een contract doen als assistent manager of manager en dan ga ik mijn leven thuis weer opbouwen. Ik ben in 2017 gestart met m’n eigen salon en als ik terug ben, wil ik die, met alle ervaring die ik nu heb, heropenen en zo succesvol mogelijk maken.”