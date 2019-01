Servicepunt RSWP Edam-Volendam nu gevestigd aan de Kielstraat 17

Vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur was er in de recreatieruimte van de appartementenflat Kielstraat 17, een gezellig samenzijn voor alle bewoners en andere belangstellenden. Hier is de nieuwe locatie van RSWP Edam-Volendam (WonenPlus) vanaf heden gevestigd. Van maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur kan men hier terecht voor vragen rond dienstverlening.

Door Pius Schilder

Een beperkt WonenPlus-pakket (met praktische diensten) wordt hier uitgevoerd door een team van enthousiaste vrijwilligers. U kunt er terecht voor het aanvragen van praktische diensten en/of voor een kop koffie/thee en een praatje. Het Open Huis vanwege het betrekken van de nieuwe locatie, werd druk bezocht en de vrijwilligers van RSWP Edam-Volendam gingen met de bezoekers in gesprek. Vanwege de opening was er wat lekkers bij de koffie.

WonenPlus dienstverlening

RSWP Edam-Volendam biedt de volgende dienstverlening aan:

$ Ondersteuning bij administratie

$ ICT-ondersteuning (computers, telefoon, laptop, tablet)

$ Boodschappen (kleine boodschappen of incidenteel)

$ Dierenverzorging (hond uitlaten)

$ Vriendschappelijk huisbezoek

$ Kleine klussen in en om het huis (maximaal 1,5-2 uur per keer)

$ Klein onderhoud in de tuin (maximaal 1,5-2 uur per keer)

$ Vervoersmogelijkheden (binnen Zaanstreek/Waterland)

$ Magazine ‘Lekker Thuis’

Een abonnement kost # 5,-- per maand. Bent u een huurder van woningcorporatie Wooncompagnie of de Vooruitgang dan krijgt u # 2,50 korting en betaalt u dus nog maar # 2,50 per maand voor het abonnement. Is uw inkomen lager dan de bijstandsgrens, dan is uw abonnement gratis. Er wordt bij de berekening van de kosten uitgegaan van de bijstandsnorm van de gemeente Edam-Volendam.

Kielstraat meest gebruikte recreatieruimte

Voortaan is de recreatieruimte aan de Kielstraat 17 dus door de weeks van 09.30 tot 12.00 uur open voor de ondersteuning aan senioren van het Servicepunt RSWP. Door de bewoners van de appartementen, wordt de recreatieruimte ’s middags en ’s avonds gebruikt voor allerlei activiteiten, zoals een bingo- of kaartavond, kerststukken maken, biljarten, etc. In januari staan de volgende activiteiten nog op het programma: Woensdag 23 januari, aanvang 19.00 uur een Spelletjesavond, vrijdag 25 januari, 19.30 uur Bingo-avond en dinsdag 29 januari, 19.00 uur: Spelletjesavond. De activiteiten zijn niet alleen voor bewoners van de flat, ook anderen zijn welkom. Maar als er teveel animo voor is, dan gaan de eigen inwoners van de appartementen Kielstraat en Julianaweg voor en vol=vol. Er is een heel actief bestuur, dat van alles organiseert. Zij zorgen ervoor dat de recreatieruimte van Kielstraat 17 het meest gebruikt wordt voor bewonersactiviteiten van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang in Volendam. Door RSWP (WonenPlus) worden de ochtenden op de werkdagen ingevuld en ’s middags en ’s avonds door de Wooncommissie. Zo wordt de recreatieruimte dus optimaal gebruikt.

Foto: V.l.n.r. Jaap Leeflang, Rita Meulman, Bea de Smet, Riny Veerman, Anneke Waijop en Anne Debets van het Servicepunt RSWP Edam-Volendam (WonenPlus).