Komst van Lydia Visscher en Rosanne Silven maakt advocatenkantoor nóg veelzijdiger en sterker

Smit & Smit zijn altijd in beweging

Los van het feit dat het gezelliger is geworden op het kantoor van Smit & Smit Advocaten, hebben oprichters Jack en Kees er ook een flinke dosis kennis en kunde bijgekregen. De komst van Lydia Visscher en Rosanne Silven heeft het kantoor nóg veelzijdiger en sterker gemaakt. Nu is het voor Smit & Smit Advocaten zaak dat de stijgende lijn wordt doorgetrokken. Aan plannen voor de nabije toekomst geen gebrek.

Door Nick Tol & Laurens Tol

‘Met recht eigentijds’, zo luidt de slogan van het behaaglijke advocatenkantoor aan de Prins Bernhardlaan. Bij Smit & Smit geen grootspraak, peperdure maatpakken of arrogantie. Ondanks het succes zijn de Volendammers juist nuchter en toegankelijk gebleven. Dat is ook hun kracht. Weinig mensen voelen een belemmering om Jack of Kees te bellen als ze een juridisch probleem hebben. Hetzelfde geldt voor Lydia Visscher en Rosanne Silven, de twee vrouwelijke advocaten die met Smit & Smit samenwerken. Lydia werkt er sinds oktober 2017, Rosanne kwam er een krap jaar later bij.

Stoute schoenen

Het is een goede keuze geweest om de twee Volendammers aan het team toe te voegen, zo kan inmiddels worden geconcludeerd. ,,Het werd voor ons op een gegeven moment te druk”, vertelt Jack, die het kantoor vijf jaar geleden samen met tweelingbroer Kees oprichtte. ,,Ook op het gebied van personen- en familierecht kregen we heel veel aanvragen. In de beginjaren besteedden we die zaken uit, maar we hebben toch ondernemersbloed. Toen Lydia en later Rosanne op ons pad kwamen, waren we snel overtuigd. Zij zijn namelijk specialist op het gebied van personen- en familierecht.”

Kees: ,,Andersom vinden wij het nog steeds bewonderenswaardig te noemen dat Lydia en Rosanne de stoute schoenen aantrokken en zich bij ons wilden voegen. Jack en ik zijn toch de oprichters van het kantoor en hebben als broers een hechte band met elkaar. Het getuigt van lef om daar als buitenstaander bij aan te sluiten.”

Lydia haakt in: ,,Wij zijn niet bang voor jullie, hoor.”

‘Binnenkort gaan we

samenwerken met een kantoor

in Purmerend en openen we

daar een spreeklocatie’

Er volgt een lach, waarna Lydia op serieuze toon vervolgt: ,,Er is vanaf het begin een goede klik tussen ons. Dat ligt ook aan de hele sfeer hier op kantoor. We hebben allemaal een beetje dezelfde leeftijd en gedragen onszelf normaal. Daar hou ik van. Rosanne en ik gaan hier nooit meer weg. Maak daar maar akte van, mannen.”

Rosanne: ,,We kunnen ook alles tegen elkaar zeggen, dat is wel fijn. Niemand van ons is snel op zijn of haar teentjes getrapt. En de combinatie tussen mannen en vrouwen op kantoor werkt heel goed. Vrouwen kijken toch anders naar bepaalde zaken dan mannen. Dat is moeilijk te verklaren, het is meer een gevoelskwestie. Maar soms kan het nét een verschil maken als we met andere inzichten naar een bepaalde zaak kijken. Naast collega’s zijn we dus ook goede sparringpartners.”

Menselijke maat

Lydia werkte eerst zeven jaar bij een ander kantoor in Volendam, waarvan vijf jaar als advocaat. Rosanne was de afgelopen zes jaar in dienst bij advocatenkantoren in Heemstede en Hoorn, waarvan vier jaar als advocaat. Lydia staat mensen bij in familierechtelijke kwesties. Daaronder vallen echtscheidingen, alimentatie, omgangskwesties, civiel jeugdrecht en meer van dat soort zaken. Verder heeft ze een aardige dosis ervaring op rechtsgebieden als huurrecht, arbeidsrecht en het bestuursrecht.

Ook Rosanne is bevlogen in het civiele recht, met een passie voor het personen- en familierecht. Jack en Kees zijn op hun beurt gespecialiseerd in het contracten- en verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, ontslagrecht en bouwrecht. En ze hebben een incassotak. Kortom, men kan voor veel zaken bij Smit & Smit terecht. ,,We zijn allemaal zo breed mogelijk georiënteerd, maar hebben wel allemaal één of meer pijler(s) waarin we heel sterk zijn”, vertelt Lydia. ,,Overigens bekommeren we onszelf alleen om zaken waarin we thuis zijn en geloven. Wat we doen, daar zijn we ook echt goed in en voelen we onszelf goed bij. De menselijke maat blijft voor ons bepalend.”

Mediation

Zeker in het personen- en familierecht is die menselijke maat een gevoelig onderwerp. Lydia en Rosanne krijgen regelmatig te maken met zaken waarin heftige emoties een rol spelen, zoals echtscheidingen. Lydia en Rosanne proberen altijd om beide partijen er samen uit te laten komen, maar soms is dat onmogelijk en duurt een procedure jarenlang voort, met alle (financiële) gevolgen van dien. Mede om die reden start Rosanne binnenkort met een opleiding tot scheidingsmediator.

Bij mediation probeert men in overleg met elkaar tot overeenstemming te komen over alles wat er voor een scheiding geregeld moet worden, zonder dat een rechter de knopen moet doorhakken. Een mediator biedt begeleiding op juridisch en emotioneel gebied en houdt als neutrale persoon de belangen van beide partijen in het oog. ,,Het resultaat van een mediation is vaak bevredigender, omdat er samen tot een overeenstemming is gekomen”, zegt Rosanne. ,,En het gaat vaak sneller dan wanneer een zaak voor de rechter komt. Dat maakt het meestal ook goedkoper. Ook bij meer zakelijke geschillen is mediation in opkomst.”

Gemeenschap van goederen

Over personen- en familierecht gesproken: per 1 januari vorig jaar is er een belangrijke wet in werking getreden. Die wet heeft te maken met de wettelijke gemeenschap van goederen. Voor huwelijken of geregistreerde partnerschappen die ná 1 januari 2018 zijn gesloten, ontstaat een beperkte gemeenschap. ,,Deze nieuwe wet heeft voor echtgenoten meer haken en ogen dan ze vaak weten wanneer ze het huwelijksbootje instappen”, verzekert Rosanne.

Voorheen zat het zo: wanneer mensen trouwden, waren ze automatisch getrouwd in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden gelijk worden verdeeld bij een scheiding. Tegenwoordig zit het zo: alleen het vermogen dat echtgenoten vóór het huwelijk samen hebben opgebouwd en alles wat tijdens het huwelijk aan vermogen wordt vergaard, valt in de gemeenschap. Het privévermogen, giften en erfenissen blijven privé, tenzij echtgenoten anders bepalen in huwelijkse voorwaarden.

Maar er is veel meer om rekening mee te houden. Rosanne legt uit: ,,Stel dat de één met privégoed gaat investeren in een gezamenlijk goed en je gaat vijftien jaar later scheiden. Dan weet je vaak niet meer hoe dat zat en moet je alles administratief gaan uitzoeken. Dat brengt een hoop gedoe met zich mee. En stel dat je vóór het sluiten van het huwelijk of geregistreerd partnerschap samen een woning hebt, waarin de één een aandeel heeft van 30 procent en de ander van 70 procent. De nieuwe wet zegt dan: ná het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap veranderen die aandelen in fiftyfifty. Zo zijn er wel meer regels die cruciaal kunnen zijn.”

Krachten bundelen

Niet voor niets hanteert Smit & Smit Advocaten vaak het gezegde ‘voorkomen is beter dan genezen’. Ook in dit geval gaat dat op. ,,Je kunt jezelf bij dit soort zaken beter vooraf laten adviseren, zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan”, weet Lydia. ,,Veel mensen achten dat niet nodig, terwijl het je op lange termijn veel zorgen kan besparen. Of ze voelen een spreekwoordelijke drempel, maar dat is echt niet nodig. Het adviesgesprek van een half uur is sowieso gratis en bij Smit & Smit hanteren wij gegarandeerd normale uurtarieven.”

Hetzelfde geldt voor zakelijke gevallen. ,,We worden steeds vaker in het voortraject gevraagd om juridisch advies”, vertelt Jack. ,,Soms laten bedrijven bijvoorbeeld even snel een contract opstellen door een niet-jurist. Als puntje bij paaltje komt, kan dat grote problemen opleveren en ben je uiteindelijk veel meer geld kwijt aan juridische kosten. Wij hebben er niet voor niets voor op school gezeten en gebruiken onder andere terminologie die past bij de wetgeving. Het is dus heel raadzaam om contracten altijd te laten opstellen of keuren door een jurist.”

‘De ambitie is in

ieder geval om te

blijven doorgroeien,

zowel qua mensen

als opdrachten’

Smit & Smit preken in dit geval voor eigen parochie, maar voegen zelf ook daad bij het woord. Ze hebben een netwerk met daarin fiscalisten, verzekeraars en andere specialisten. Als ze zelf te weinig weten van een bepaald onderwerp, leggen ze het neer bij een van hun partners. Met het oog op krachtenbundeling is tevens het platform ‘MZA Horeca’ ontstaan. Dit is een initiatief van Molenaar & Zwarthoed Adviseurs, waar Smit & Smit ook deel van uitmaken.

MZA Horeca is puur gericht op horecabedrijven en biedt ondernemers een compleet pakket; van advocaten tot schoonmakers van afvoerkanalen. ,,Van krachten bundelen word je alleen maar beter”, weet Lydia. ,,Je kunt nu eenmaal niet een expert zijn in alle facetten. Er zijn partijen in de markt die wel dat risico nemen, maar wij vinden dat te gevaarlijk voor de klant. De zaken waar wij geen verstand van hebben, besteden we daarom uit.”

Blijven doorgroeien

Smit & Smit Advocaten bestaat sinds deze maand vijf jaar. De advocatentweeling heeft in die periode niet bepaald stilgezeten. ,,We zijn in de loop der jaren verdubbeld, qua mensen én werkzaamheden”, vertelt een trotse Kees. ,,De komende periode wordt ook ongetwijfeld interessant. De ontwikkelingen in de wereld van IT gaan ook ons werk beïnvloeden, bijvoorbeeld met bepaalde digitale hulpmiddelen. Al zal de toepassing van het recht in essentie altijd mensenwerk blijven.”

Jack: ,,Verder hebben we nog een primeur: binnenkort gaan we samenwerken met een kantoor in Purmerend en openen we daar een spreeklocatie, omdat we zien dat er vanuit die hoek bij ons kantoor veel aanvragen binnenkomen. Dit biedt voor ons nog meer potentie én, belangrijker, we komen zo nog dichter bij de klant aldaar. Hiernaast hebben we nog meer plannen. Misschien trekken we in de nabije toekomst ook wel richting Amsterdam en Hoorn met spreeklocaties. De ambitie is in ieder geval om te blijven doorgroeien, zowel qua mensen als opdrachten.”

Kees: ,,Dus mochten er advocaten zijn die ervan overtuigd zijn dat ze van toegevoegde waarde kunnen zijn voor ons team, mogen ze altijd een belletje geven.”