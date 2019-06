Sport & Health Center JSC Toptraining: Sporten met de juiste begeleiding!

Sinds juli 2017 is Ruud Jacobs eigenaar van JSC Toptraining, het gezellige sportcentrum op een unieke locatie aan de Sportlaan in Volendam. JSC Toptraining heeft een behoorlijke groep zeer trouwe klanten, waarvan sommigen er zelfs al meer dan 20 jaar trainen. Om het sportcentrum aan te passen aan de eisen van vandaag, vond er in de zomer van 2017 een ingrijpende verbouwing plaats, waarna het vernieuwde sportcentrum in november 2017 feestelijk werd geopend.

Ruud Jacobs

Ruud was in zijn jeugd een veelbelovend turntalent, en draaide steevast mee in de nationale top van zijn leeftijdsklasse. Na zijn turncarrière heeft hij een groot aantal turntalenten gecoacht, onder wie Epke Zonderland. Gaandeweg ontwikkelde Ruud een visie op coaching die de turnsport ontsteeg, met een sterke focus op het verbeteren van de fysieke conditie van sporters in uiteenlopende sporten, zoals voetbal, atletiek, paardensport, golf en tennis. De begeleiding van jonge (top)sporttalenten blijft een centrale activiteit binnen JSC Toptraining.

Fit en gezond op elke leeftijd

JSC Toptraining is veel meer dan alleen een ruimte met fitnessapparatuur. Er zit een duidelijke filosofie achter, die zich in algemene zin laat vertalen als ‘fit en gezond op elke leeftijd, met de juiste begeleiding’. Dat begint al bij de jeugd.

Jeugd 8 t/m 16 jaar

We lezen in de krant dat 1 op de 7 kinderen in Nederland lijdt aan overgewicht en dat dit percentage in de afgelopen jaren alleen maar stijgende is. Juist bij deze groep is voldoende beweging dus van groot belang. Bij JSC Toptraining ligt het accent op goede begeleiding bij het leren trainen en fysiek volwassen worden. De basis die daarmee wordt gelegd werpt de rest van hun sportieve leven zijn vruchten af en zorgt er ook voor dat bewegen een vast onderdeel vormt van hun leven.

Van eind mei tot begin september gelden er ieder jaar actietarieven voor leerlingen van het Don Bosco College en De Triade. Zo worden zij in de zomervakantie gestimuleerd sportief bezig te blijven en kunnen degenen die een zomerstop hebben bij hun sportclub hun conditie op pijl houden. Jeugdleden worden periodiek begeleid door middel van een instructietraining van één van de personal trainers.

Volwassenen

Voor volwassenen, ruwweg van 18 tot ver over de 80 jaar, is de begeleiding gericht op fit worden èn fit blijven. Er kan individueel worden getraind of op basis van bedrijfsfitness. Verder heeft JSC Toptraining een ruim aanbod aan groepstrainingen, variërend van Pilates tot Total Body Workout. Ook hier is de juiste begeleiding de sleutel tot een goed uitgebalanceerde training, die op lange termijn zorgt voor vitaliteit en een goede fysieke conditie.

60+ Vitaal ouder worden

JSC Toptraining heeft een grote groep sportende senioren. Een aantal van hen doen twee keer per week mee aan de seniorentraining in groepsverband. Dit betekent een win-win situatie voor de ouderen; ze blijven fit èn ze onderhouden hun sociale contacten met leeftijdsgenoten! Na de training drinken ze gezellig een kopje koffie met elkaar.

Sporters met fysieke beperking

Sporters met fysieke beperking, van permanente of tijdelijke aard – zoals na een hersenbloeding of hartinfarct – krijgen bij JSC Toptraining ook de juiste begeleiding bij het sporten. Deze bestaat uit een optimaal revalidatietraject door medisch afgestudeerde revalidatietrainers en door intensieve samenwerking met ervaren (sport)fysiotherapeuten, die ook in het sportcentrum hun praktijk hebben. JSC Toptraining is geheel rolstoeltoegankelijk.

Vitaliteitsplan

Het Vitaliteitsplan is een geheel nieuw programma. Personal trainers, een voedingsdeskundige, een sport- en prestatiecoach (voor de mindset) en een oefentherapeut (voor de houding) werken samen om de werknemers van een bedrijf gezond te krijgen en te houden. Dit begint met een vitaliteitscheck, waarin op basis van sterke en minder sterke punten het individuele programma op maat wordt gemaakt.

Gezonde werknemers besparen ondernemers veel geld en zijn productiever. Onder andere de medewerkers van Molenaar & Zwarthoed nemen deel aan het Vitaliteitsplan.

Keiser Fitnessapparatuur

Keiser fitnessapparatuur is speciaal ontwikkeld om maximaal resultaat te kunnen halen doordat de training specifiek het neuromusculaire systeem (kleine spiertjes en zenuwen) aanspreekt. Hierdoor wordt behendigheid, coördinatie, kracht en stabiliteit getraind. Deze fitnessapparatuur werkt op basis van luchtdruk die per 100 gram kan worden bijgesteld. Met name tijdens een revalidatieproces is dit cruciaal om overbelasting te voorkomen.

Sport en Voeding

Een verantwoord en uitgebalanceerd voedingspatroon is minstens zo belangrijk als voldoende bewegen. Bij JSC Toptraining stellen we volgens de nieuwste inzichten graag een voedingsschema voor u op dat naadloos aansluit bij uw training.

Door inzicht te krijgen in uw voedingspatroon bereikt u sneller de juiste lichaamssamenstelling. Periodiek kunnen we uw voedingsschema opnieuw beoordelen en waar nodig aanpassen.

Podologie

Iedere woensdag is er bij JSC Toptraining een podoposturale therapeut aanwezig. Podologie is de wetenschap die zich richt op het voorkomen en behandelen van voetfunctiestoornissen en voetklachten en de daaruit voortvloeiende klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Veel mensen hebben een verschil in beenlengte of een doorgezakte voet, en daar kan een zooltje in de schoen al uitkomst bieden. Dit wordt door middel van een meting bekeken.

Aantrekkelijke Tarieven

Voor jeugdleden, studenten en senioren biedt JSC Toptraining abonnementen met voordelige tarieven. Voor alle nieuwe leden geldt er nu een zomertarief van 25 euro per maand. Sluit je daarna een abonnement af van minimaal 6 maanden, dan krijg je 10% korting. Ook de trouwe leden worden beloond. Ben je al lid? Let dan op de posters in het sportcentrum vanaf deze week, met interessante health checks!

