Stoelen voor de deur gezet bij Noppes

Kringloopwinkel Noppes, aan de Julianaweg 131, is alle dagen geopend. De inbreng van goederen kan hier tussen 09.00 en 17.00 uur, alleen op zondag niet.

Als de spullen te groot zijn om te vervoeren met een auto, kan dit eventueel (onder bepaalde voorwaarden i.v.m. corona) opgehaald worden, door even een belletje te plegen. Zondagmorgen was er een gevalletje van “Az me stoepie maar schoon is”.

In alle vroegte waren zes stoelen voor de toegangsdeur van Noppes gezet. En deze stonden er niet omdat ze in de “aanbieding” waren. De medewerk(st)ers, die zondag om 12.00 uur de deuren openden, konden zo beginnen met deze stoelen naar binnen te dragen.