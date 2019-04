Suggestie: Stelconplatenbaan als taxistandplaats?

Jan Steur las woensdag in de Nivo dat de stelconplaten in de Populierenlaan worden verwijderd. Vanwege de nieuwe inrichting en het bestraten van het Europaplein en de Zeestraat, is deze strook met stelconplaten vorig jaar aangelegd, zodat hier de zaterdagmarkt gehouden kon worden.

Nu het bestraten van het Europaplein afgerond is, gaat de markt weer verhuizen en wil de gemeente deze stelconplatenbaan verwijderen. Jan Steur kwam met de volgende suggestie: “Afgelopen Paasweekend was ik in de namiddag op het Europaplein. Dit stond vol met taxi’s dwars door elkaar op de lus voor het Havenhof. Dat zorgde voor volop belemmering. Daarom de suggestie: gebruik de stelconplatenbaan in de Populierenlaan als taxistandplaats”. Op zich is het een goed idee te noemen. Met name met de komende kermis zullen in de Populierenlaan lange rijen met taxi’s staan en zo is er wat meer ruimte. De strook stelconplaten ligt er nog en deze suggestie is het overdenken waard. Of de omwonenden het ermee eens zijn, dat is weer een andere vraag….