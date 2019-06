Supportersavond FC Volendam in de Jozef

In de Jozef vond vrijdag een Supportersavond plaats. Deze was opgezet door Johan Bond (Boetie) i.s.m. FC Volendam. De supporters konden zo kennis maken met de plannen voor de komende seizoenen, het nieuwe bestuur en de technische staf met trainer Wim Jonk.

Er was veel animo voor want de zaal zat goed gevuld. Jan Smit opende de Supportersavond, waarin hij te kennen gaf dat het streven is dat FC Volendam zo snel mogelijk weer promoveert naar de Eredivisie.

Nadat er voetbalbeelden van Wim Jonk waren vertoond op het scherm, lichtte de nieuwe trainer de plannen van FC Volendam 2.0 toe. Over de structuur van de club werd uitleg gegeven door technisch directeur Jasper van Leeuwen.