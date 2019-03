Met 26.000 patiënten en - samen met Marina Clinic - 107 personeelsleden bestrijkt TCV regionaal gebied

Tandheelkundig Centrum Volendam bereidt zich voor op de volgende 25 jaar

Het is alweer 25 jaar geleden – op 21 maart om precies te zijn – dat het Tandheelkundig Centrum Volendam (TCV) officieel werd geopend. De oprichters, Peter Veerman, Jaap Veerman, Martien Mooijer en Kees Veerman, begonnen de gezamenlijke praktijk nadat enkele van hen jarenlang in vrijwel onmogelijke situaties hadden gewerkt. Peter Veerman vertelt dat een groot dilemma destijds het bedenken van een naam was. Werd het de Boortoren, Tandheelkundig Centrum Volendam of toch Het Zwarte Gat? ,,Aangezien de Boortoren duidt op boren - en wij tandartsen boren door middel van preventie juist willen voorkomen - werd dat het vanwege de negatieve lading niet. Dat Het Zwarte Gat het niet is geworden, spreekt denk ik wel voor zich. We gingen dus voor de serieuze optie; Tandheelkundig Centrum Volendam (TCV). Althans, op papier gingen we voor die naam. De opties lekten namelijk uit en in de volksmond zijn we al 25 jaar de Boortoren. Zelfs leveranciers en collega tandartspraktijken noemen ons zo!” Peter en zijn dochter Marja, naderhand ook in dienst getreden, kunnen hun lach niet onderdrukken bij het delen van dit verhaal.

Kevin Mooijer

Vóór de opening van TCV waren de vier oprichters jarenlang werkzaam in thuispraktijken en door de woningbouwvereniging ter beschikking gestelde huizen. ,,Jaap Veerman en Martien Mooijer hadden het zo druk dat ze vaak tot diep in de avond doorwerkten en ook de zaterdagmorgen er wel eens bij pakten. Kees Veerman had in zijn woning een praktijkje naast zijn slaapkamer gebouwd en ik zat in een woningbouwhuisje dat omgebouwd was tot een parttime tandartspraktijk”, vertelt Peter nostalgisch.

,,Eigenlijk was Jaap de enige met een volwaardige praktijk aan huis. In 1991 zocht ik contact met Kees, Martien en Jaap met het idee om de handen ineen te slaan. ,,Ik belde eerst Kees om te kijken hoe hij in de wedstrijd stond. Ik zei ‘Kees, jij zit op je slaapkamer, ik heb een halve praktijk en Martien en Jaap kunnen de drukte niet aan’.” Alle drie de tandartsen bleken enthousiast bij de gedachte om samen te gaan werken. ,,We kwamen bij elkaar in Spaander, bestelden een kop koffie en met een half uur was het beklonken. Een jaar later lagen de uitgewerkte plannen op tafel. Het was destijds een flinke stap met grote financiële risico’s.”

‘Na jarenlang voorop lopen

in de tandheelkundige wereld,

was de IBEV-prijs

een kroon op ons werk’

,,Onze boekhouder uit die tijd gaf ons nog humoristisch mee; ‘jongens, als dit niet lukt, dan kunnen jullie altijd nog in een fabriek aan het werk’. Die uitspraak hebben we nog vaak aangehaald!” Na het aanhoren van de boekhouder hadden de heren nooit durven dromen dat ze ruim twintig jaar later, in 2015, tot IBEV-onderneming van het Jaar zouden worden verkozen. ,,Die prijs is echt de kroon op ons werk. Na jarenlang voorop lopen in de tandheelkundige wereld mochten we tot onze blijdschap deze geweldige prijs in ontvangst nemen.”

In 1994 werd het Tandheelkundig Centrum Volendam geopend. ,,Voor we begonnen moesten we eerst handmatig onze gezamenlijke 10.000 patiënten in Kees’ computer invoeren. Hij was namelijk de enige met een computer.” De tandartsen namen meteen personeel aan om de administratie af te handelen. ,,Het leuke is dat twee van deze dames nu nog steeds bij ons werken. Alie Bond-Kes en Hillie Keyzer-Molenaar waren dus gelijk met het 25-jarig bestaan ook zoveel jaar in dienst.”

Twee jaar nadat het pand geopend was, kocht de praktijk een stuk grond naast het pand. ,,We hadden destijds al het vermoeden dat we ooit zouden moeten uitbreiden. In 2007 is het pand in grootte verdubbeld en in 2010 werd opnieuw uitgebreid door toevoeging van de Marina Clinic locatie in het Marinapark. We hebben inmiddels dan ook 26.000 patiënten en samen met Marina Clinic beschikken we over 107 personeelsleden. Met de twee praktijken hebben we inmiddels een regionaal verzorgingsgebied”.

Nieuwe generatie

Aangezien ook tandartsen ouder worden, brak op een gegeven moment de tijd aan om aan de toekomst van het bedrijf te denken. ,,We merkten dat er jaren achter elkaar geen Volendammers meer voor tandarts studeerden. We vroegen wat rond en de geluiden die we hoorden kwamen erop neer dat de jongere generatie dacht dat er geen brood in te verdienen was vanwege de Boortoren. Deze conclusie stond haaks op hoe wij het voor ogen hadden.” Peter en Kees maakten een uitgebreide presentatie over hun vakgebied en vertrokken op Beroependag richting het Don Bosco College. ,,Na afloop van onze presentatie maakten we de belofte dat iedereen die tandarts of mondhygiënist zou worden, gegarandeerd bij ons aan de slag kon. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen want we hebben er vervolgens acht lokale tandartsen bijgekregen. In totaal werken er nu twintig tandartsen bij TCV, dus tegenwoordig kunnen we die belofte helaas niet meer zo stellig doen”, zegt Peter lachend.

Eén van die acht lokale tandartsen is Peters dochter, Marja. Zij heeft twee jaar geleden de directietaken van haar vader overgenomen. ,,In principe hebben we van functie geruild”, zegt Marja. ,,Mijn vader is nu alleen nog werkzaam als tandarts en ik heb naast mijn functie als tandarts een managementfunctie. De maatschap bestaat tegenwoordig uit acht maten, waarvan vijf jonge tandartsen. Waar we ons in het heden vooral op richten is de digitalisering in ons vakgebied. We beschikken sinds een aantal jaar over 3D scanners en freesmachines en we proberen constant bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen. Het laatste voorbeeld daarvan is een nieuwe verdovingsmethode die rechtstreeks in het kaakbot verdoofd. Dat klinkt heel pijnlijk, maar je voelt er juist niks van. Zelfs het prikje voel je niet. Dit soort investeringen kunnen we doen omdat we een grote praktijk hebben, dat is natuurlijk een groot voordeel.”

Een ander voordeel van een grote praktijk met veel werknemers zijn de openingstijden die TCV kan hanteren. ,,We werken in shifts van 7.00 uur ’s ochtends tot 13.00 uur ’s middags en van 13.00 uur ’s middags tot 19.00 uur ’s avonds, met uitzondering van dinsdag en woensdag. Dan zijn we tot 21.30 uur ’s avonds geopend. Eerst dachten we ‘wie gaat er nou om 21.00 uur ’s avonds naar de tandarts?’ Maar al gauw merkten we dat dit één van de populairste tijden is!” Ook op zaterdagmorgen is de praktijk geopend.

De nieuwe generatie tandartsen merkt dat patiënten een bezoekje aan de gebitsspecialisten steeds positiever zijn gaan ervaren. ,,Vroeger waren veel mensen angstig als ze naar de tandarts moesten. Die angst had waarschijnlijk te maken met het feit dat vroeger geen verdoving werd gebruikt en iedere ingreep dus pijn deed. Vervolgens werd die angst dan weer overgedragen op hun kinderen, die dan bij voorbaat ook al bang waren. We doen er tegenwoordig alles aan om er een leukere ervaring van te maken voor kinderen. Na afloop mogen ze bijvoorbeeld een cadeautje uitzoeken.” Peter vult zijn dochter aan: ,,Ik heb tegenwoordig kinderen die met hun mond open als eerste de kamer binnen rennen zodat ze zo snel mogelijk dat cadeautje uit mogen zoeken!”

‘Een grote praktijk geeft

het voordeel van investeren

in een nieuwe verdovingsmethode,

alsmede flexibele openingstijden’

Samen met Roompot en een aantal kaakchirurgen is Tandheelkundig Centrum Volendam Marina Clinic begonnen. ,,We begonnen destijds als Marina Dental, maar die term was al snel niet omvattend genoeg meer voor de specialismen die we daar aanbieden. In Marina Clinic worden onder meer complexe wortelkanaalbehandelingen uitgevoerd, tandvleesziektes behandeld en er zitten meerdere mond-, kaak- en aangezichtschirurgen. Deze locatie is een grote meerwaarde voor onze gemeente omdat we nu nooit meer iemand buiten de dorpsgrenzen door hoeven te verwijzen. We bieden werkelijk alles op het gebied van mondzorg.” Toch is er nog één ding dat de tandartsen hindert. ,,Het enige dat op dit moment nog ontbreekt is dat we geen lichte narcose gebruiken, maar zeer binnenkort beschikken we ook daarover. Een sedatie per infuus kan ingezet worden bij mensen die angstig zijn, patiënten die in één keer al hun verstandskiezen willen laten trekken, of niet goed behandelbaar zijn op de reguliere manier.”

Met de toevoeging van het moderne Marina Clinic oogt het Tandheelkundig Centrum pand wat gedateerd. ,,Momenteel zijn we bezig met verbouwingsplannen. We willen de praktijk moderniseren en daarom zijn we ons nu aan het oriënteren en kijken weer naar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van interieurbouw. We kunnen nog geen data noemen, maar we gaan zo snel mogelijk van start met het traject.”

Jubileumacties en goede doelen

Om het 25-jarig jubileum te vieren organiseert Tandheelkundig Centrum Volendam een aantal leuke acties voor jong en oud. Zo is het mogelijk om een duo set elektrische tandenborstels te winnen en voor kinderen is er een kleurwedstrijd georganiseerd. Daarnaast doneert Tandheelkundig Centrum Volendam een jaar lang iedere maand € 500,- aan een doel.