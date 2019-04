Thaam Hoekstra vijftig jaar in de horeca bij Spaander, Van Diepen, Cathrien en nu Fuego

Het komt heden ten dage niet veel meer voor dat iemand vijftig jaar bij één baas werkzaam is en al helemaal niet in de horeca. Dat is bij Fuego Bar & Grill nu het geval, want Thaam Hoekstra is een halve eeuw in de horeca werkzaam bij de familie Schilder (Madoet). Eerst bij Hotel Spaander, na vijf jaar ging hij naar Hotel Van Diepen, dat werd vervolgens Brasserie Cathrien en nu Fuego Bar & Grill. Thaam Hoekstra: “Dit zie je niet veel meer dat iemand vijftig jaar lang bij één baas in de horeca werkt. Meestal zijn het studenten die een tijdelijke baan of vakantiebaantje hebben. Dat wordt ook steeds moeilijker, want we kunnen nog maar weinig leerlingen krijgen die hier bijvoorbeeld stage lopen. En degenen die er wel voor kiezen om in de horeca te gaan werken, zoeken al na korte tijd de betere zaken, op zoals sterrenrestaurants. Ik heb hier wel 50 jaar dezelfde baas gehad, maar wel allerlei dingen, veranderingen en verbouwingen meegemaakt. Ik heb dit werk altijd met plezier gedaan en er nooit geen spijt van gehad.

Door Pius Schilder

Begonnen in Spaander

Vanaf 1 april 1969 is Thaam Hoekstra nu in de horeca werkzaam, dus hij viert zijn gouden jubileum. Op 14-jarige leeftijd zag hij in de Nivo een advertentie staan dat Hotel Spaander bedienend personeel zocht. Daar besloot hij op te solliciteren en hij werd toen door Willem Frielingh aangenomen. “Ik heb de eerste 5 jaar in Spaander gewerkt en dat beviel mij heel goed. Piet Jonk (Peterolie), die toen bij Hotel van Diepen de bedrijfsleider was, zocht een rechterhand erbij. Toen kwamen ze bij mij terecht. Ik had daar eigenlijk geen zin in, want het beviel mij prima in Spaander. Via de familie Schilder werd er toen op mij ingepraat en zodoende kwam ik in 1974 bij Hotel Van Diepen terecht. Na anderhalf jaar vertrok Piet Peterolie, want die nam restaurant “De Koe” over. Omdat ik toen nog maar 20 jaar oud was, werd Johan Jansen de bedrijfsleider. Die kwam in 1984 te overlijden en vanaf die tijd ben ik de verantwoordelijke man geworden in Hotel Van Diepen”, vertelt Thaam.

Vier grondige verbouwingen meegemaakt

Als bedrijfsleider van Hotel Van Diepen heeft Thaam Hoekstra vanaf 1984 de nodige veranderingen en verbouwingen meegemaakt. “In 1988 werden alle kamers gerenoveerd en werd er een grote zaal aangebouwd. In 1996 kwamen er gebreken aan het licht bij het gebouw en werd besloten het hotel plat te gooien. Bij de nieuwbouw en de inrichting ben ik nauw betrokken geweest. Het werd toen Grand-Café-Restaurant Van Diepen met een modern café, een klassiek restaurant en een open pui. In 2002 werd besloten om weer een grondige verbouwing door te voeren. Er kwam een geheel andere opzet met Brasserie Cathrien. Toen we 15 jaar verder waren, brak de periode met Ab en Evert Schilder (Madoet) aan. Er moest een update komen en het tapijt wilden we uit het restaurant hebben. Chris Noordstrand werd als nieuwe directeur aangesteld en onder zijn leiding is Cathrien totaal nieuw geworden, met een nieuwe formule en dat is Fuego Bar & Grill geworden. Ik heb dan wel vijftig jaar bij dezelfde baas gewerkt, maar hier wel veel dingen meegemaakt”.

Elke dag is weer anders

Horeca vindt Thaam Hoekstra nog steeds een mooi vak. “Tussen de oude en nieuwe periode zit een levensgroot verschil. Hotel Van Diepen had een klassiek restaurant waarbij veel gerechten nog aan de tafel bereid werden, zoals het flamberen van biefstuk stroganoff en ijs of fileren van de vis. Zo had je meer contact met de gasten. Dat zou in deze tijd niet meer kunnen, want het gaat heel anders. De begintijd was wel de leukste periode, daar heb ik goede herinneringen aan. Met directeur Willem Frielingh heb ik de beste periode gehad, dat was nog echt een horecaman waar ik veel van geleerd heb. Maar net als in winkels, verandert er in de horeca ook van alles. Het uit eten verandert steeds. Maar ik ga nog steeds elke dag met plezier naar mijn werk. Elke dag is weer anders en het is fijn om met mensen om te gaan. Ik ben geen type om achter een laptop te gaan zitten. Er zijn natuurlijk ook nadelen aan het horecavak. Je moet altijd werken als een ander vrij heeft en ook met de feestdagen. Dan moet je wel een vrouw achter je hebben staan die het accepteert. En die heb ik gelukkig. Je maakt in dit vak lange dagen. Aan jongeren die in de horeca willen gaan werken, zou ik het niet aanraden om vijftig jaar bij één baas te blijven. Het is mooi om ook elders ervaring op te doen. Zelf heb ik het wel vijftig jaar in de horeca volgehouden bij één baas. Daar heb ik nooit geen spijt van gehad. Ik heb nog anderhalf jaar te gaan tot aan mijn pensioen en die tijd zal ik graag volmaken want horeca is en blijft een mooi vak”.

Voorlopig kunnen we dus Thaam Hoekstra nog als gastheer in Fuego Bar & Grill zien staan. Vanaf 1 april 1969 is hij nu werkzaam in de horeca bij de familie Schilder, waarvan 35 jaar als bedrijfsleider. Aan dit gouden jubileum zal nog wel aandacht besteedt worden, want het is toch vrij uniek te noemen: Vijftig jaar in de horeca bij één baas.