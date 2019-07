Topdrukte in zwembad De Waterdam

Dinsdag was de eerste tropische dag met zo’n 30 graden. Menigeen zocht verkoeling op in het zwembad. Langs de kassa van zwembad De Waterdam passeerden er ruim 2.000 badgasten die middag. Zodoende was er topdrukte.

Maar enkele weken geleden, toen het ook zéér warm was, kon men 4.000 badgasten verwelkomen. Nu zijn er al velen op vakantie, maar ondanks dat was het lekker druk. Woensdag omstreeks 14.30 uur was er consternatie op de ligweide. Een baby kreeg een allergische reactie, vermoedelijk door een prik van een wesp.

Daarop werd door de omstanders meteen 112 gebeld. De ambulance rukte uit en ook de traumahelikopter vloog naar het zwembad. Na een rondje over De Waterdam gevlogen te hebben, keerde de helikopter weer terug naar de basis. Gelukkig viel alles mee.