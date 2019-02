Univé Volendam nu in modern jasje

Univé heeft vorig jaar haar huisstijl vernieuwd en de verzekeraar steekt haar winkels in een modern jasje. Ook de Univé winkel aan de Schoolstraat 1 onderging een grondige verbouwing. Er is een geheel nieuw interieur in gekomen. De verbouwing heeft 3 weken geduurd.

Qua ruimte is het kantoor kleiner geworden, want aan de achterzijde is er een fysiotherapiepraktijk gekomen, maar er is nog ruimte genoeg over. De renovatie is vorige week afgerond en vrijdag was de opening van de vernieuwde Univé-winkel. Door het team verzekeringsadviseurs, bestaande uit Thiery Verhage (die tevens vestigingsmanager is) en Hilda de Vries en Martine Braas, werden drankjes en hapjes geserveerd aan belangstellenden in de vertrouwde winkel, nieuwe stijl.