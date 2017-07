Speijk Braspenning maakt met CMI Wall & Floor naam en faam in binnen- en buitenland

Van kleine keukens tot miljoenenprojecten op Ibiza

Het verhaal leest weg als een bijna onvoorstelbaar jongensboek, waarin Jean Speijk Braspenning de hoofdrol speelt. De 30-jarige kunstenaar maakt met zijn bedrijf Creative Minds International (CMI) wereldwijd furore met unieke vormen van wand- en vloerafwerking. Het afgelopen anderhalf jaar waren de Volendammers te vinden in de huizen van wereldsterren als David Guetta (Ibiza), Iker Casillas (Kameroen) en Gerard Pique (Colombia). ,,Het schip is begin 2016 gaan varen en niemand weet waar het stopt.”

De Volendamse ondernemer laat in zijn showroom aan de Julianaweg een aantal foto’s zien van projecten die CMI onlangs heeft afgerond. Het zijn allerlei verschillende vormen van decoratieve wandafwerking, die zich vaak kenmerken door een stuclaag met reliëf. Soms in de vorm van golven, af en toe met het effect van een rotswand en dan weer met een robuuste look. Wat opvalt is dat de designs allemaal uniek zijn, maar toch één ding met elkaar gemeen hebben: ze zijn indrukwekkend. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom de president van Azerbeidzjan met CMI in zee gaat en bekende interieurarchitecten als Eric Kuster, Marcel Wolterinck en Patrick Russ zo graag met het bedrijf willen samenwerken.

David Guetta

Jean Speijk Braspenning is samen met dorpsgenoot Niels Molenaar de drijvende kracht achter het succes. Speijk Braspenning is al jaren bezig met het ontwikkelen van bijzondere vormen van stucwerk en is sinds anderhalf jaar voor honderd procent zelfstandig ondernemer. Sindsdien gaat het snel met CMI. Heel snel zelfs. ,,Na mijn opleiding ben ik in eerste instantie als geintje gaan stukadoren, omdat een aantal vrienden van me het ook deed”, begint Speijk Braspenning het gesprek. ,,Al snel ontdekte ik dat ik meer wilde en ben ik werk gaan binnenhalen voor Dofine, een specialist op het gebied van wandafwerking. Dat ging zo goed, dat ik het groter wilde aanpakken. Omdat de eigenaar van dat bedrijf dat destijds niet zag zitten en ik zelf vol zat met nieuwe creatieve ideeën, ben ik na verloop van tijd mijn eigen onderneming gestart.”

‘Het project bij David Guetta

was een geweldige promo,

waardoor er veel meer grote namen

bij ons aan de bel trokken’

Hij stelde Molenaar aan als zijn vertrouwenspersoon en voorman. Zelf ging Speijk Braspenning de weg op, om zijn concept aan de man te brengen. ,,Ik klopte letterlijk op de deur bij architectenbureaus en probeerde hen vervolgens te overtuigen van mijn ideeën. Inmiddels werk ik met bijna al die bedrijven samen. Wolterinck, CRAVT, Kuster, Janssen.”

Bij DJ David Guetta kwam Speijk Braspenning binnen via een goede vriend, die Guetta weer kent uit de muziekbranche. ,,CMI had dankzij die relatie natuurlijk de gunfactor, maar we hebben zijn vertrouwen wel dubbel en dwars terugbetaald. Nadat we dat project vorig jaar hadden afgerond, ging het balletje heel snel rollen. Het was voor CMI natuurlijk een geweldige promo, waardoor er veel meer grote namen bij ons aan de bel trokken. En die huizen van Guetta op Ibiza? Die onderhouden we nog steeds ieder jaar.”

Samen met Volendammers

Een leuk detail is dat CMI niet alleen aan zichzelf denkt. Naast de speciale wand- en vloerafwerking haalt Speijk Braspenning regelmatig complete afbouwprojecten binnen, waarvoor hij dan andere bedrijven uit eigen dorp uit eigen dorp inschakelt. Voor vloerafwerking werkt CMI bijvoorbeeld samen met VSK Vloeren. Voor het schilderwerk is Unique Afwerking een belangrijke partner. Het kitwerk wordt meestal gedaan door EuroSeal. CBL wordt vaak gepolst voor het traditionele stuc- en tegelwerk. TAC verzorgt de akoestische wand- en plafondpanelen. En het ‘papierwerk’ is in veilige handen bij NBC van Roemburg & Partners.

,,Van mijn moeder Maria Wolters, die een bruidsmodezaak heeft in Volendam, heb ik geleerd dat je niet kunt vermenigvuldigen als je niet kunt delen. En zij zegt ook altijd: zorg dat je andere Volendamse ondernemingen wakker houdt én van werk probeert te voorzien. Daar houd ik me aan vast. Want ik kan dan wel ideeën bedenken en werk binnenhalen, maar zonder mijn team ben ik niks. Dat besef ik heel goed. We hebben nu met al die bedrijven samen een ontzettend stabiele ploeg met louter vakmannen. Dat is onze kracht. Het is misschien een cliché, maar dat Volendamse sausje is wat al die opdrachtgevers aantrekt. Geen poespas en veel humor, maar wél steengoed.”

‘Ik kan dan wel ideeën bedenken

en werk binnenhalen,

maar zonder

mijn Volendamse team

ben ik niks’

In het najaar lanceert CMI een nieuwe productlijn in samenwerking met Tol Plaatwerk. Het gaat om liquidmetal, een soort vloeibaar metaal. ,,Daarmee kunnen we blauwstaal één op één nabootsen, maar dan zonder het enorme gewicht”, vertelt het brein. ,,Keukens van bijvoorbeeld hout, kunststof of beton kun je met deze coating omtoveren in metaal. Het breekt niet, bladdert niet af, blijft goed vastzitten en is geschikt voor binnen en buiten. Dat gaat weer iets heel moois worden.”

Pyreneeën en Ibiza

Een van de mooiste projecten die CMI onlangs uitvoerde met zijn partners, was op het Aziatische reuzenpandaverblijf Pandasia in Ouwehands Dierenpark. De Volendamse vakmannen waren daar verantwoordelijk voor de gehele afbouw, met een oppervlakte van 3400 vierkante meter.

‘Ik ben er wel van overtuigd

dat de eerste altijd Coca-Cola

zal blijven en de rest misschien

tot Pepsi kan reiken’

Verder zit CMI tot januari 2019 volgepland met tal van grote projecten; van tientallen penthouses in de Franse Pyreneeën tot afbouwwerkzaamheden aan 160 appartementen op Ibiza; vanaf 32 tot 140 vierkante meter. ,,We zijn nu bezig met het realiseren van meerdere showrooms in samenwerking met diverse architectenbureaus. Volgende maand openen we er één in Nijmegen, in het AmstelBusinesspark komt binnenkort een showroom en Eric Kuster krijgt nog meer materiaal van CMI in zijn bedrijfspand in Huizen. Vanaf 2018 zitten we hopelijk op zes showrooms met onze eigen producten. Daarnaast zijn we in onze thuishaven in Volendam begonnen met het aanbieden van houten vloeren, in samenwerking met ’t Saense Parkethuys. Zo blijven we onze tentakels uitspreiden.”

Coca-Cola

Overigens blijft CMI de kleinere projecten van maximaal twee weken ook gewoon omarmen, daar houden de medewerkers tijd voor vrij in hun agenda. ,,Ook in Volendam doen we nog steeds veel werk. Al gaat het om kleine keukentjes en badkamers; ik zal nooit vergeten waar ik vandaan kom.”

Zijn leven als ondernemer is immers niet altijd van een leien dakje gegaan. ,,Creativiteit komt voort uit impulsiviteit. Dat is nu mijn sterkste punt bij het ontwikkelen van nieuwe productlijnen, maar het is in het verleden ook mijn valkuil geweest. Dan deed ik zaken met mensen van wie ik dacht dat ze het beste met me voor hadden en dezelfde denkwijze als ik hanteerden. Maar als puntje bij paaltje kwam, dachten ze alleen aan hun eigen portemonnee. Daar heb ik een paar keer flink mijn kop mee gestoten.”

Nog steeds is vertrouwen een moeilijk begrip in zijn vak. ,,Omdat wij een uniek product leveren van een niveau waar bijna niemand in Nederland aan kan tippen. Op school wordt dat niet geleerd. Dus als wij nieuwe mensen aannemen, moeten we maar hopen dat ze na verloop van tijd niet voor zichzelf beginnen. Al ben ik er wel van overtuigd dat de eerste altijd Coca-Cola zal blijven en de rest misschien tot Pepsi kan reiken. Met andere woorden: als we innovatief bezig blijven, deze kwaliteit blijven bieden en ons huidige team intact kunnen houden, dan zijn we moeilijk te verslaan.”