In Rotterdam woonachtige Chris Snoek maakt adembenemende afbeeldingen

Van zelfverzekerde amateur tot bescheiden topfotograaf

Op maandagochtend 21 januari stonden heel wat mensen vroeger op dan gebruikelijk. De reden? Een eclips waarbij een heuse bloedmaan te aanschouwen was. Zowel professionele- als hobbyfotografen lieten de kans niet onbenut om een gedenkwaardig plaatje te schieten. De kranten, televisie en het internet stonden bol van de maansverduistering. Zo was ook de redactie van de Nivo in de ban van dit verschijnsel. Vele adembenemende bloedmaanfoto’s werden ingezonden na een oproep van René Schilder op de Nieuw-Volendam Facebook-pagina. Eén foto sprong er echt uit. Die van ene Chris Snoek, woonachtig in Rotterdam, maar… afkomstig uit Volendam.

Door Kevin Mooijer

Chris Snoek (25) studeerde Communication & Multimedia Design aan de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens zijn stage in jaar drie kon hij bij het Volendamse Studioweb terecht. Een jaar later, toen de tijd aanbrak voor zijn afstudeerstage, koos de student voor een buitenlands avontuur. Deze stageplek bracht hem zo ver weg van zijn thuisdorp als mogelijk. Chris vertrok richting Nieuw-Zeeland, om als programmeur aan de slag te gaan bij een bedrijf dat handelt in dagdeals. ,,Daar is mijn liefde voor fotografie geboren. Vanwege de schitterende landschappen in Nieuw-Zeeland ben ik ermee begonnen”, start de Volendammer zijn verhaal.

Nieuw-Zeeland

,,Ieder weekend had ik wel een tripje gepland staan om iets te bezichtigen. Ik besloot een instapmodel spiegelreflexcamera aan te schaffen en was vastberaden zelf uit te vogelen hoe de camera precies werkte.” Chris was er na een paar weken heilig van overtuigd dat hij nu wel een behoorlijke fotograaf was. ,,De camera had geen geheimen meer voor me. Ik rommelde wat met de instellingen, schoot een foto en hij was mooi. Tot ik op gegeven moment een dagdeal tegenkwam van een avondfotografiecursus.”

De zelfverzekerde fotograaf sloot zich bij de cursus aan en verwachtte louter informatie tot zich te nemen waarvan hij al van op de hoogte was. ,,Ik had zoiets van ‘moet jij mij dit nou gaan uitleggen? Ik ben al weken fotograaf!’ Puntje bij paaltje; ik wist niks. Ik kon weer helemaal opnieuw beginnen. Er ging letterlijk een nieuwe wereld voor me open na de uitleg over fotografie van de cursusleider. Ik wilde er alles over weten!”

Na het afronden van zijn stageperiode in Nieuw-Zeeland wilde het bedrijf Chris graag als werknemer aanhouden, maar hij koos ervoor om in Nederland af te studeren. ,,Eenmaal in Volendam aangekomen klopte ik weer bij Studioweb aan. Ik mocht gelijk weer beginnen, heb mijn scriptie daar geschreven en ben nog twee jaar blijven werken.” In de tussentijd bleef de programmeur zich verdiepen in de wereld van fotografie. ,,Het mooiste zou zijn als ik een functie kon vinden die zowel mijn specialisme, programmeur, als mijn hobby, fotografie, zou combineren. Een vriend van me werkte bij Coolblue – de online retailer – en was daar enorm enthousiast over. Hij kwam met verhalen als ‘ze hebben daar ballenbakken als vergaderruimtes! Ze hebben een kattenkamer! Bedenk het en ze hebben het!’ Ik dacht bij mezelf, ‘ik moet daar ook werken!’ Niet veel later kwam ik op LinkedIn een vacature tegen bij Coolblue voor een Digital Designer, dat is een gecombineerd functie bestaande uit programmeren, ontwerpen en fotografie. Met andere woorden, deze functie was voor mij bestemd.”

Chris schreef een uitgebreide motivatiebrief en kwam door de voorronde. ,,Na een aantal opdrachten, cases en een presentatie werd ik aangenomen. Inmiddels werk ik er twee jaar en ik zit er nog steeds helemaal op mijn plek.” Toch zat er één nadeel aan de functie voor de programmeur. Het hoofdkantoor van Coolblue bevindt zich namelijk in Rotterdam. ,,Tijdens mijn eerste half jaar daar was het dagelijks anderhalf uur heen en anderhalf uur terug. Dat ging snel tegenstaan, dus kocht ik een appartement in Rotterdam. Inmiddels woon ik daar nu anderhalf jaar, maar ik ben in weekenden nog geregeld in Volendam te vinden!”

‘Tot mijn verrassing

kwam mijn foto bij

het RTL Weer voorbij’

Inmiddels was Chris de trotse bezitter van een professionele camera met een top-lens. ,,Ik zat in een fase waarin ik allerlei lenzen met verschillende camera’s combineerde om tot de mooiste foto’s te komen. Mijn enige probleem was dat ik in Volendam de molen en de haven, en in Rotterdam de Erasmusbrug, al 1000 keer op de foto had gezet. Ik besloot voor een fotovakantie naar IJsland te gaan.”

Chris stippelde een twee weken durende trip uit langs de hoogtepunten van het eiland. ,,Ik kwam voldaan thuis. Ik had weer een hoop geleerd over fotografie en had een aantal mooie plaatjes geschoten.” Toch zat een pauze van fotografie er ook na deze intensieve reis niet in voor de liefhebber. ,,Als de fotografie je te pakken heeft, dan kom je er nooit meer vanaf”, zegt hij lachend. ,,Ik zat in het weekend bij mijn ouders in Volendam op de bank, en jawel, een rode zonsondergang. Dan moet je als fotograaf gewoon naar buiten met je camera. Ik liep alleen weer tegen het bekende probleem aan; de molen en de haven staan al meerdere keren vanaf iedere hoek op de foto. Ik vroeg me af of er geen website bestond waarop je kunt invullen waar je bent en dat je dan fotolocaties in de buurt krijgt te zien.”

Helaas voor Chris bestond de gewenste website niet, dus besloot hij hem zelf op te richten. ,,Ik begon www.spotshare.nl in mijn eentje en ik voerde twee locaties in; de molen en de haven, haha! Inmiddels nemen bijna 500 fotografen actief deel aan de website door locaties en foto’s te delen. We zitten nu op 428 locaties over de hele wereld, dus daar ben ik wel heel erg trots op. De website is gratis toegankelijk voor iedereen. Je hoeft jezelf alleen te registreren en je kunt locaties en foto’s invoeren en bekijken.”

Als extra stimulans organiseert de Volendammer maandelijks een leuke actie op de website. ,,We hebben op de homepage iedere maand een nieuw coverfoto. Deze wordt gekozen uit de mooiste plaatsingen op de website. Ik krijg van collega-fotografen veel positieve reacties, en zelfs Coolblue stimuleert me in dit project. Ze hebben me affiliate partner gemaakt, wat inhoudt dat mijn website gelinkt staat aan de camera-afdeling van de Coolblue website. Als er een camera verkocht wordt die ik aanbeveel, krijg ik daar een commissie over. Zo probeer ik de kosten van mijn website te dekken.”

Landschappen

Na afloop van zijn verhaal laat Chris zijn mooiste foto’s zien. Het zijn adembenemende afbeeldingen die soms onwerkelijk lijken. ,,De enige bewerkingen die ik doe zijn af en toe wat kleuren versterken. Aan de compositie verander ik uiteraard niets.” Aangekomen bij een foto van twee schapen vertelt hij trots dat dit bewuste plaatje bij het RTL Weer op de televisie getoond is. ,,Ik had deze foto tijdens de lente ingestuurd en tot mijn verrassing kwam hij op tv voorbij!” Tot dusver waren deze schapen een eenmalig uitstapje. ,,Ik maakt toch het liefst foto’s van landschappen. Die lopen namelijk niet weg…”

Ben je zelf ook (hobby)fotograaf?

Meld je dan gratis aan voor Chris’ website www.spotshare.nl en deel je favoriete fotolocaties en foto’s met collega’s! Interesse in een foto van Chris? Op www.werkaandemuur.nl worden zijn foto’s te koop aangeboden op ieder gewenst formaat.