Veerdienst Marken-Volendam hervat dienstregeling per zaterdag 16 mei 2020

Vanaf zaterdag 16 mei gaan de trossen weer los bij de Volendam Marken Express, met inachtneming van de RIVM-maatregelen. Middels dit bericht brengen wij u graag op de hoogte van een aantal zaken.

De bijna 100-jarige veerdienst ligt weer op koers!

Na zorgvuldig overleg met de gemeente Edam-Volendam en de gemeente Waterland is besloten dat de veerdienst vanaf zaterdag 16 mei weer gaat varen. De afgelopen weken heeft de Marken Express met beide gemeentes nauw samengewerkt en dat heeft erin geresulteerd dat ze de veerdiensten weer op een veilige manier kunnen hervatten. De Marken Express en haar medewerkers zijn erg blij dat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid weer kunnen nemen en dat zij tevens de bewoners van Marken en omliggende regio weer van dienst kunnen zijn.

De eerste afvaart vanaf Marken zal dan ook op bescheiden wijze onder de aandacht worden gebracht. Zo zal onder andere Marker ambassadrice Trijntje Visser (onlangs nog onderscheiden met een lintje) in Marker klederdracht meevaren, met de afvaart vanaf 11.30 u vanaf Marken.



Belangrijke punten

Wel zijn er enkele kanttekeningen. Zo zal de Volendam Marken Express maar op 30% tot 40% van hun capaciteit varen. Dit percentage is afhankelijk van de samenstelling van de passagiers aan boord, bijvoorbeeld of het gezinnen of afzonderlijke reizigers betreft. Daarbij benadrukt de veerdienst dat groepen niet zijn toegestaan en dat er niet actief passagiers zullen worden geworven. Ook zullen de horeca-units aan boord dicht blijven. De dienstregeling met de actuele vertrektijden kunnen de passagiers vinden op de website www.markenexpress.nl.



1 juni 2020

Per 1 juni 2020 worden de veerdienst protocollen gelijkgesteld met het openbaar vervoer. Dit houdt in dat aan boord van de veerdienst mondkapjes verplicht worden gesteld.