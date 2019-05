Veertig koppels namen deel aan Klaverjasdrive in de Jozef

Afgelopen vrijdagavond was er weer een koppelklaverjastoernooi in de Jozef. Die wordt meestal twee keer per jaar gehouden in de maand mei en nog een keer in samenwerking met de RKAV en de Supportersvereniging in december.

We zijn natuurlijk afhankelijk van wanneer de FC Volendam voetbalt met de datums en de andere evenementen die dan ook spelen op die avond. De opkomst was redelijk met 40 koppels en dat kunnen er in principe veel meer zijn, want er zijn in Volendam en Edam veel klaverjassers in allerlei verenigingen, dus schroom niet en kom de volgende keer ook naar de Jozef.



De grote winnaar van deze avond was het koppel Smit-de Lange met het overweldigende aantal van maar liefst 6062 punten.