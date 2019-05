Venters in nieuwe tassen gestoken

Sinds deze week geen blauwe, gele, bruine of oranje tassen meer voor de Nivo-venters maar stijlvol en tijdloos zwart. Eens in de zoveel jaar vervangen we de tassen van de Nivo-bezorgers. Gekozen is voor kwaliteitstassen van de firma De Jong Europe. Deze partij maakt voor 70% van alle bezorgdiensten in Nederland de tassen. De kennis en ervaring is gebundeld in de kwaliteit van de tassen.