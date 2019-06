Verbouwing nieuwe locatie BodyResults in volle gang

Sportcentrum Body Results van Michel Snoek en Nancy Keizer, gaat verhuizen van de Pieterman naar de Christiaan van Abcoudestraat. De showroom en garage van voorheen Evodam wordt nu omgetoverd tot een geweldig sportcentrum. De verbouwing wordt uitgevoerd door de vakmensen van KBRT Bouw (van Ruud Babbet en Jack Koning).

Er is een zeer krap schema, want op 1 juli gaat BodyResults openen in de nieuwe en grote behuizing. Beneden komen er twee grote groepsleszones. Verder acht kantoor- en praktijkruimtes voor o.a. fysiotherapie en osteopathie. Er komt een grote ruimte voor yoga, Pilatus en fysiofitness.

Verder komt er boven een kunstgrasveld van 9x9 meter te liggen. Beneden is de balie en voor de betimmering worden de oude vloerdelen van sporthal De Seinpaal gebruikt, zodat deze een mooi tweede leven krijgen. Ook krijgt BodyResults een inpandige garage die plaats biedt aan 14 auto’s.