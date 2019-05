Verwijsborden naar de parkeerplaatsen

Op verschillende plaatsen langs de Julianaweg en op de Populierenlaan (nabij de rotonde) zijn verwijsborden geplaatst. Chauffeurs van bussen en auto’s kunnen op deze borden de rijrichting naar de parkeerterreinen en -garages zien en tevens wordt erop vermeld hoeveel vrije plaatsen er nog zijn op de verschillende parkeerplaatsen in Volendam.

Het verwijssysteem is nog niet in werking gesteld, maar dat gaat binnen afzienbare tijd gebeuren. Wel staan er tijdelijk twee mobiele matrixborden in de berm langs de Julianaweg voor de buschauffeurs, die hen verwijzen naar het parkeerterrein aan de Parallelweg.

Het wordt heel duidelijk aangegeven en voor de toeristen die met de auto Volendam binnen rijden is het zo heel wat makkelijker om een parkeerplek (betaald of onbetaald) te vinden.