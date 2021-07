partner content

Vier manieren om de rustieke industriële stijl te gebruiken in je woning

Heb je net een nieuw huis gekocht in Volendam, ga je er één bouwen of wil je juist je huidige woning een renovatie geven? Het kan dan een goed idee zijn om te kiezen voor een interieur dat gebaseerd is op een combinatie van de rustieke trend en de industriële woonstijl. Door dit te combineren zul je namelijk een prachtig interieur creëren in je huis in Volendam waar je jarenlang van kunt genieten, wat zeker het geval is als je kiest voor een gietvloer. Gebruik bovendien de onderstaande tips!

Modern en rustiek

Elk interieur dat ontworpen is in de industriële stijl moet een mix van moderne en rustieke elementen bevatten. In principe ben je hier volledig vrij in, maar het is wel van belang dat beide stijlen terugkomen in je interieur. Desondanks kun je wel meer focussen op de moderne elementen of juist meer de nadruk leggen op de rustieke stukken. Een mix van modern en rustiek is dus echt van essentieel belang voor elk industrieel interieur, maar hoeveel je van beide stijlen moet toevoegen hangt volledig van je eigen smaak af.

Zwart, bruin en wit

Daarnaast is het ook belangrijk dat je in een industrieel interieur een rijk kleurenpalet gebruikt. Hierbij moet hoe dan ook neutraal bruin, zwart en wit gecombineerd worden. Daarom zie je bij industrievloeren vaak dat deze kleuren aangeboden worden, ze passen nou eenmaal perfect bij de industriële woonstijl. Om te beginnen kun je diverse tinten bruin combineren om de kamer een ontspannen gevoel te geven. Daarna verwerk je nog wat witte elementen in de ruimte, zo geef je het een strakke look. Eindig met zwarte accenten, wat zorgt voor contrast en karakter in het interieur van je woning in Volendam.

Verweerd hout

Bovendien moet je bij een industrieel interieurontwerp beslist gebruik maken van hout. Hierbij is textuur echt de sleutel tot succes. Het is namelijk een goed idee om verweerd hout te selecteren waarbij je daadwerkelijk noesten kunt zien. Ook moet het materiaal een beetje ruw zijn, wat ook van belang is bij een epoxy vloer in je industrieel interieur. De kleur van de houten meubels in je woning hoeft bovendien niet eens bij elkaar te passen. Het kan soms zelfs beter dat de kleuren niet matchen, omdat dit zorgt voor een ontspannen gevoel in de ruimte. Bovendien ziet het er prachtig uit!

Industriële verlichting

Elke woonstijl heeft zijn eigen favoriete lampen. Ook bij een rustieke industriële stijl is dit het geval. In principe kun je hierdoor het beste kiezen voor industriële verlichting. Op de markt vind je ondertussen al ontzettend veel gloeilampen die echt precies passen bij zo’n interieur. Daardoor zit er bijvoorbeeld veel verschil in de bollen van de lampen. In een industrieel interieur kun je bovendien goed gebruik maken van fabrieksverlichting. Je hoeft natuurlijk niet beslist lampen te kopen die daadwerkelijk in een fabriek gebruikt zijn in het verleden. Er zijn namelijk ook genoeg armaturen verkrijgbaar die hierop gebaseerd zijn.