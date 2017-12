Vier verkooppunten van vuurwerk in Edam-Volendam

De verkooppunten van vuurwerk zijn in de kommen Edam en Volendam mooi gelijk verdeeld. Bij Multimate aan de Expeditiestraat 2 op het industrieterrein, is achterin weer een grote verkoopstand die met opvallende borden wordt aangegeven.





Even verderop is in de grote kas van Tuincentrum ’t Lokkemientje ook een grote verkoopstand van vuurwerk ingericht. In Volendam is er weer een gigantisch aanbod aan allerlei soorten vuurwerk bij Ton Koning Tweewielers.

En dan is er nog de verkoop van vuurwerk aan de Haven. De souvenirzaak van Albert Jonk en Griet Keizer is weer omgetoverd tot een echte vuurwerk-specialist-zaak.

Op donderdag, vrijdag en zaterdag vindt de verkoop plaats.