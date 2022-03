Vlak enige lachende Volendammer: ‘Een topavond’

Voor de Volendammer bij FC Emmen, Jari Vlak, was het een fantastische avond. ,,Niet normaal, wat een sfeer. Een heksenketel. Een steun in de rug. Maar het uitpubliek was ook top, dat wil ik ook gezegd hebben. Het was een topavond. We hebben vaak problemen gehad met scoren, maar nu waren vier van de vijf kansen raak.”

Door Eddy Veerman

Zelf kreeg hij in het begin een schietkans. ,,De bal kwam precies lekker, alleen raakte ik ‘m niet goed. Maar dat mag de pret niet drukken. We wisten dat Volendam vrijdag een tik had gekregen en dat als ze hier zouden verliezen, niet meer eerste zouden staan. Dat zorgt voor druk. Dat voel je. We voelden dat er wat te halen viel, dus we spraken af dat we er meteen volle bak op zouden kletsen. Dan gaat het publiek er achter staan en dan is het natuurlijk wel lekker dat de eerste kansen er meteen invliegen.” Dat dwong Emmen ook af, waar zijn oud-ploeggenoten nauwelijks iets wisten af te dwingen. ,,Als dat lukt, voetbalt het zoveel makkelijker.”

,,Wij praten als ploeg veel tijdens de wedstrijd, dat kun je misschien wel horen aan m’n stem. We stoppen er heel veel energie in, staan goed in de organisatie en dan is het mooi dat het lukt, dat Volendam niet de oplossing vindt en wij loon naar werken krijgen. We wilden hetzelfde brengen in de tweede helft, maar Volendam deed het een stuk beter en wij kregen de druk er niet meer op. Maar ze kwamen niet tot kansen. Wij zijn al een tijdje op de goede weg, hebben nu de periode gewonnen. Het is nog acht potjes nu, dit mogen we niet meer weggeven. We krijgen nog moeilijke potjes, dus ik onderschat het zeker niet. Maar we móeten dit gewoon doortrekken en we hebben een ploeg die hier mee om kan gaan.”

En Volendam? ,,Dat zal zich snel op moeten lappen, want vrijdag wacht weer een kraker. En het zou nog altijd het allermooiste zijn als we allebei promoveren.”