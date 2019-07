Vuilnisinleverpunt op hoek W. Nieuwenkampstraat

Donderdag en vrijdag vonden graaf- en grondwerkzaamheden plaats op het grasveld op de hoek Saturnus-/Wijnand Nieuwenkampstraat. Hier zijn twee ondergrondse afvalcontainers geplaatst.

Zodoende worden er in deze wijk (en ook aan de overkant in de Henricus Rolstraat en Willem Woutersstraat) geen vuilniszakken meer opgehaald met de wagen van de gemeente op donderdag.

Het vuilnis kan nu dus 24/7 in deze containers gedeponeerd worden. Er is geen glasbak bij geplaatst. Deze blijft in de Henricus Rolstraat staan even verderop.