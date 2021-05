Jong en oud genieten van extra versoepelingen

We mogen weer (iets) meer!

Na maanden van beperkingen zijn de coronamaatregelen afgelopen week verder afgeschaald. Het is weer mogelijk om binnen te sporten, de regels op het terras zijn versoepeld, de bibliotheken zijn weer open en ook muziek-, dans- en toneellessen binnen zijn weer toegestaan.

Door Leonie Veerman





Op woensdagmiddag 19 mei is het een drukte van jewelste in de PX. In de kelder worden voor het eerst weer danslessen gegeven en uit de oefenruimtes voor bands klinkt weer muziek. In de grote zaal is er luchtacrobatiek en in het Spoor worden er pennenbekers gemaakt van klei en glitters door de enthousiaste meiden van de kidsclub.

Na bijna een half jaar afwezigheid ontvangt pianodocent Paul Bond op de bovenste verdieping van de PX voor het eerst ook weer zijn leerlingen van boven de 17. De 21-jarige Kirsten Hoekstra is ontzettend blij als ze weer plaatsneemt achter de piano. ,,Ik heb de lessen met Paul enorm gemist”, zegt Kirsten, die al sinds haar negende pianolessen volgt. Gelukkig is ze het nog niet verleerd. Zodra haar vingers de toetsen van het instrument raken, speelt zij weer de sterren van de hemel. Toch hebben de afgelopen maanden een grote impact op Kirsten gehad: ,,Met het wegvallen van mijn pianolessen viel ook het laatste beetje structuur weg dat ik nog had in mijn leven”, vertelt ze. Als student Planologie aan de UvA volgt Kirsten namelijk nog altijd uitsluitend digitaal onderwijs. ,,Ik kwam het afgelopen half jaar dus amper nog de deur uit. Het is dan ontzettend lastig om gemotiveerd te blijven.”

Voor de muziekleerlingen van 17 jaar en jonger gingen de lessen de afgelopen tijd gelukkig wel gewoon door. ,,Dat is erg goed geweest”, benadrukt docent Paul Bond. ,,Want jonge kinderen die nog maar net zijn begonnen met pianolessen zouden na zo’n lange periode van afwezigheid waarschijnlijk weer helemaal van voor af aan moeten beginnen.” Wanneer zijn 9-jarige leerling Jay Tuijp binnenkomt laat hij trots zien hoe ver hij al is in zijn piano oefenboek. ,,Ik ben erg blij dat mijn lessen gewoon doorgingen”, zegt Jay, ,,van mijn moeder moet ik ook steeds erg veel oefenen, maar dat is wel goed, want ik zit nu al bijna in een volgend boek.”

‘Fantastisch om

de sportschool weer

in te kunnen’

Ook de deuren van de sportscholen staan woensdag 19 mei weer open. Bij B-active kan een grote groep jonge jongens hun geluk niet op nu ze voor het eerst weer een kickbokstraining hebben. Ook voor de fanatieke sportsters Patricia Jonk en Karin Abrahams is het heerlijk om eindelijk weer in hun vertrouwde sportschool te zijn. Terwijl hun kinderen verderop meedoen met de B-Fit Kids les genieten de dames zichtbaar van hun eerste indoor-trainingssessie in lange tijd. ,,Het is echt fantastisch om hier weer te zijn” zegt Karin. Patricia knikt. ,,We hebben de afgelopen maanden bepaald niet stilgezeten hoor, we gingen net zo fanatiek door met de buitentrainingen, maar met dat slechte weer van de afgelopen tijd was dat natuurlijk niet altijd ideaal. Laten we dus hopen dat de sportscholen nu voor goed open kunnen blijven.”

Ook bij Gympact hangt er woensdag een uitgelaten sfeer onder alle sporters. Het is er extra druk, omdat veel mensen niet willen afwachten tot hun gebruikelijke sportavond. Eigenaar Timo de Jong is ontzettend blij met de heropening. ,,We hebben hier gelukkig een fijne buitenruimte waar we de trainingen de afgelopen maanden hebben kunnen voortzetten, maar dat blijft natuurlijk geen ideale situatie. Het voelde soms ook best dubbel om in nieuwsberichten te lezen dat het coronavirus vooral veel schade aanricht bij mensen met overgewicht. Iedereen beseft dan dat een gezonde levensstijl belangrijker is dan ooit, maar ondertussen word je als sportschooleigenaar door de coronamaatregelen volledig buiten spel gezet. Gelukkig is het nu weer mogelijk om veilig binnen te kunnen sporten, en het is mooi om te zien dat zoveel mensen daar gelijk weer dankbaar gebruik van maken.”

’Erg leuk om

weer op het

terras te

kunnen zitten’

Op de terrassen is het woensdag, naast een verruiming van de openingstijden, ook weer toegestaan om maaltijden te serveren. Ondanks de flinke buien zorgen deze versoepelingen woensdag voor gezelligheid op de dijk en als het weer in de namiddag opklaart wordt er voor het eerst in lange tijd ook weer gedineerd.

Henk Sier en Gerda Kuipers zijn een van de eerste mensen die als vanouds weer een hapje eten op het terras van het Havengat. Als echte levensgenieters benadrukken zij hoe erg zij het uitgaan

gemist hebben. ,,Het was gruwelijk”, zegt Gerda Kuipers. ,,Niet alleen voor ons natuurlijk, maar voornamelijk voor alle ondernemers. We zijn blij dat we hen op deze wijze kunnen steunen. En laten we hopen dat er snel verdere versoepelingen komen, zodat we ook weer binnen kunnen zitten.”

Bij Smit Bokkum is het personeel woensdagavond in opperbest humeur. Als Marjan van de bediening de keuken uitkomt met een van de eerste maaltijden van dit seizoen benadrukt ze hoe blij ze allemaal zijn nu ze weer flink aan de slag kunnen. ,,Het is heerlijk om er samen met collega’s weer tegenaan te gaan, al hebben we natuurlijk nog niet echt mazzel met het weer. Laten we hopen dat het snel wat warmer wordt.”

Verderop zit op dat moment de 23-jarige Linda Buijs. Voor haar is het extra fijn om weer eens op het terras te zitten, omdat ze zelf ook werkzaam is in de horeca. Omdat ik nog studeer is dat een bijbaan, maar die inkomsten miste ik wel. Ik ben dan ook vooral blij dat ik nu zelf ook eindelijk weer eens kan werken, al moet ik eerlijk zeggen dat het ook erg leuk is om zelf weer eens op het terras te kunnen zitten.”

‘Boeken uitzoeken

voelt echt als

een uitje’

Ook de bibliotheken zijn deze week weer heropend, tot groot genoegen van boekenliefhebbers, jong én oud. Als Janneke Buis en haar jonge dochtertje Elianne hun oude boeken retourneren bij de incheckbalie vertelt Janneke dat zij hun gezamenlijke bibliotheekbezoekjes enorm misten. ,,We hebben gelukkig nog wel boeken kunnen reserveren, en daarnaast ook dankbaar gebruik gemaakt van de ‘verrassingstas service’, maar we zijn blij dat we nu eindelijk weer zelf wat leuks kunnen uitzoeken tussen alle kleurrijke boeken in de kinderhoek”, zegt Janneke. ,,Dat voelt voor ons echt als een uitje.”

Ook Jan Motje, die verderop bij de afdeling met thrillers en detectives te vinden is, is blij dat een fysiek bibliotheekbezoek nu weer mogelijk is. Met in zijn mandje al drie vuistdikke spannende boeken, speurt hij op zijn gemak de boekenplanken af voor nog meer vers leesvoer. ,,Ik lees erg graag, dus vond het erg jammer toen de bibliotheken weer dichtgingen. Ik heb de afgelopen tijd wel boeken gereserveerd, maar dat is toch niet hetzelfde. Ik geniet er echt van om zelf rustig alle boekenplanken af te lopen op zoek naar interessante titels.”