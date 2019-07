Werk aan woning Aloys Buijs schiet lekker op

Afgelopen donderdag stond de kraan van Mick in de Roerstraat om de bovenverdieping te plaatsen van de nieuwe woning van Aloys Buijs. De enorme delen werden met de kraan op de juiste plaats gezet en gelijk vastgeboord.

Zo’n vijf man was onder prachtige weersomstandigheden bezig om de vele prefab delen zo snel mogelijk te verwerken. Door de plaatsing van de kraan was de Roerstraat tijdelijk gestremd. Deze nieuwe woning, die geheel in de stijl van de Oude Kom wordt gebouwd zal naar verwachting in december worden opgeleverd.