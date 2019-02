Volgende week maandag wordt begonnen met bestrating

Winkelcentrum De Stient krijgt nieuw uiterlijk

Wie de afgelopen tijd gewinkeld heeft in ‘De Stient’ zal het niet ontgaan zijn: de straat tussen de winkels is een flink stuk verzakt. Een gevolg hiervan is dat sommige straattegels dusdanig uitsteken dat mensen erover vallen. De winkeliers laten de kans om het winkelcentrum gelijk van een nieuw uiterlijk én nieuwe riolering te voorzien niet onbenut. Afhankelijk van het weer zal maandag 11 februari aanstaande de eerste fase van de herbestrating van winkelcentrum De Stient in gang worden gezet.

Door Kevin Mooijer

Al drie jaar is het bestuur van De Stient bezig met het plan om het drukbezochte winkelcentrum opnieuw te laten bestraten. ,,We hebben hier drie redenen voor: de straat is verzakt, de riolering is aan vervanging toe en we willen het winkelcentrum een wat chiquer uiterlijk geven. De hele Stient, en de stoep om het centrum heen, krijgt een nieuwe bestrating. We zijn achter de schermen al jaren bezig om dit voor elkaar te krijgen. De beste partij voor deze verbouwing is uiteindelijk van Geemen uit Monnickendam gebleken. Zij zullen, mits het weer het toelaat, op maandag 11 februari starten met de verbouwing. Als het een beetje meezit zal het al met al zeven tot acht weken duren voor alles klaar is.”

Geen overlast voor klanten

Tijdens de verbouwing zullen de winkels in De Stient gewoon bereikbaar blijven. ,,Samen met de aannemer hebben we een plan bedacht om de herbestrating in fases uit te voeren. Op deze manier blijft iedere winkelstraat in De Stient gewoon in gebruik.” Het bestuur licht toe: ,,Op de plattegrond is het verbouwingsplan te zien. Iedere kleur is een fase. Fase 1 betreft de straatkant van Slijterij De Stient tot en met Intertoys. Fase 2 is de andere kant van de straat, voor de ingang van Slagerij Runderkamp. Wanneer de ene kant van de straat aangepakt wordt, blijft de andere kant dus bereikbaar. Via brede loopplanken zullen de winkels aan de kant van de verbouwing op dat moment toch bereikbaar zijn. Op deze manier willen we de klant zo min mogelijk overlast bezorgen.”

Afhankelijk van het oppervlak zal een fase vier en zeven dagen duren. Dat houdt bijvoorbeeld in dat na de eerste twee weken de complete straat van de ingang bij Intertoys tot aan groenteboer Leek klaar is. Wel wordt erbij vermeld dat telkens de eerste helft van de straat iets breder gepakt wordt. Reden hiervoor is het nieuwe rioleringssysteem. ,,In het midden van de straten loopt een lange drain, waardoor we geen putten meer nodig zullen hebben. De combinatie van de zilveren drain met de antracietkleurige tegel zal De Stient straks echt een mooi, fris uiterlijk geven.”

Stoep rondom De Stient

De stoep buiten de elektrische deuren van De Stient is gemeentegrond. Het was daarom de vraag of dit ook gelijk aangepakt zou worden. ,,We zijn blij te kunnen vermelden dat de gemeente de tijd ook rijp vond om de straat en riolering rondom De Stient te vernieuwen. Nu wordt dus in één traject het hele stoepgebied rondom de winkels van De Stient aangepakt.”

De winkeliers hopen dat het nieuwe straatbeeld straks ook zal zorgen dat het fietsverkeer door De Stient ophoudt. Meerdere malen per dag zijn er nog altijd mensen die op de fiets door het winkelcentrum rijden. Vanwege veiligheid en overlast hopen betrokkenen dat dit snel over zal zijn.

Actie: ‘Straatje Leggen’

De Stient-winkeliers hebben een leuke actie opgezet die tijdens de verbouwing actief zal zijn. De actie, genaamd ‘Straatje Leggen’, houdt in dat de klant bij iedere aankoop in een Stient-winkel een ‘tegel’ (lees: sticker) ontvangt. Deze ‘tegel’ kan op een spaarkaart geplakt worden en wanneer de spaarkaart vol is, maakt de klant kans op verschillende prijzen. De prijzen zullen variëren van Stient-cadeaubonnen tot meerdere diners voor twee in de Koningshoek bij een wedstrijd van FC Volendam. Redenen genoeg voor de klant om tijdens de verbouwing gewoon in De Stient te blijven winkelen.