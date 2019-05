Zaterdagmarkt weer op het Europaplein

Nu de renovatie en het bestraten van de Zeestraat en het Europaplein is afgerond kon afgelopen zaterdag de markt weer terug verhuizen naar de ‘oude’ en vertrouwde plek op het Europaplein. Zodoende kon het (auto)verkeer op zaterdag weer gebruik maken van de Populierenlaan als doorgaande route.

Op het nieuw ingerichte plein konden de vele marktkramen zowat allemaal op hun vaste plaats gestald worden. De fontein was niet aan het waterspuiten, want hier stonden ook enkele kramen op.

Ondanks het regenachtige en te koude weer voor deze tijd van het jaar, werd de markt druk bezocht. De bezoekers waren over het algemeen weer blij dat de markt op de oude plaats teruggekomen is, want ze vinden het zo gezelliger.