Overleden

Dhr. J. Veerman

Samen plezier, samen op reis.

Samen een eenheid, samen eigenwijs.

Samen kwaad en samen goed.

Samen verdriet en samen weer moed.

Nu verder zonder hem, dat doet pijn

te weten nooit meer samen te zijn.

Na een langzaam verval van krachten is, op de leeftijd van 80 jaar, rustig van ons heengegaan, mijn liefdevolle man, onze zorgzame vader, schoonvader en allerliefste bappie.

Jan Veerman (Stijn)

* 25-11-1941 ~ † 05-08-2022

echtgenoot van Wil van Vlaanderen

Wil

Jacques en Wilma

Esmée en Susanne

Youri

Marit en Mark

Christa en Erik

Jessica en Inge

Mark en Florien

5 augustus 2022

Noorderven 79

1504 AL Zaandam

Jan is overgebracht naar Familiekamer 3 “De Herinnering” in Nicodemus uitvaartcentrum Het Mirakel aan de C.J. Conijnstraat 6a te Volendam. Hier is maandag en dinsdag van 17:30 tot 20:00 uur gelegenheid om afscheid van hem te nemen en ons te condoleren.

De uitvaartdienst wordt gehouden op woensdag 10 augustus om 10:30 uur in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in ontvangstzaal “Het Avondlicht” in Het Mirakel.

Wij verzoeken de belangstellenden woensdag rechtstreeks naar de kerk te komen.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Correspondentieadres:

Dhr J. Veerman, Werengouw 5, 1132 EX Volendam.

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,

deze aankondiging als zodanig beschouwen.

