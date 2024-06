Mevr. T. Flotman

Tineke Flotman

Amsterdam, 24 oktober 1960 ~ Volendam, 7 juni 2024

Correspondentieadres:

W.J. Tuijnstraat 1, 1131 ZH Volendam

Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdag 11 en woensdag 12 juni

van 17.00 tot 20.00 uur in het uitvaartcentrum het Mirakel

in huiskamer de Herinnering, C.J. Conijnstraat 6a in Volendam

De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,

deze aankondiging als zodanig beschouwen.