Alex Schilder gaat op medaillejacht bij het WK ijszwemmen in Moermansk

0 graden celcius, 1 kilometer

Niet iedereen was blij met het lenteweer van afgelopen week. Voor de 27-jarige Alex Schilder waren de hoge temperaturen een onverwacht obstakel in zijn training voor het WK ijszwemmen. In het Russische Moermansk, waar het op dit moment schommelt tussen de -11 en -19 graden, strijdt hij op 16 maart voor een medailleplek op de 1000 meter in ijskoud water van 0 ºC.

Door Leonie Veerman

,,Voor het WK maken ze een groot wak in een bevroren meer. Omdat het water daar onder het vriespunt ligt, wordt op elke hoek van het wak een motor geplaatst om het water in beweging te houden, anders is alles binnen enkele momenten weer dichtgevroren”, zegt Alex terwijl hij z’n hand in het buitenbad van de Waterdam steekt. ,,Dit warmere water is dan natuurlijk niet ideaal om in te trainen.”

Alex Schilder zwemt al jaren bij ED-VO. Vanwege een schouderblessure kon hij drie jaar geleden amper nog zwemmen. Uit nieuwsgierigheid belandde hij in het koude buitenbad tijdens een training ijszwemmen van Marcel Stroet. Binnen de kortste keren was zijn schouderblessure verleden tijd en sindsdien is Alex fervent ijszwemmer. Momenteel is hij Nederlands recordhouder op de 100 meter vrije slag.

Nog zeker

twintig minuten

zit Alex te bibberen

De watertemperatuur in het buitenbad van de Waterdam was afgelopen zaterdag 7,3 graden, maar ,,nog steeds erg koud”, aldus Alex, nadat hij via het trappetje het water inklom. Zonder enige aarzeling zwom hij vervolgens in hoog tempo een kilometer.

Het was de een-na-laatste keer dat Alex en zijn teamgenoten Fergil Hesterman en Els Wermenbol in koud water trainen. Last-minute werd er nog even gebrainstormd over de samenstelling van een team waarmee ze op 17 maart ook mee doen aan de estafette wedstrijd.

,,The swim is not over until you have fully recovered”, zegt Els na afloop van de training. Het is een quote van Ram Barkai, de voorzitter van de International Ice Swimming Association (IISA), en met een blik op Alex wordt duidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Nog zeker twintig minuten zit Alex te bibberen. Els lijkt nergens last van te hebben, maar schijn bedriegt: ,,Als ik uit het water kom ben ik altijd wankel en licht gedesoriënteerd. Vergis je niet, het koude water kan dezelfde effecten teweegbrengen als een hersenbloeding. Je hele motoriek moet weer op gang komen.”

‘Die laatste paar graden

onder nul

doe je op

k-k-k-karakter’

,,De training ging lekker”, zegt Alex. Hij heeft nog geen last van zenuwen voor het WK in Moermansk. ,,Nee, alleen een beetje last van angst.” Grapt hij bibberend. ,,Angst voor die nul graden.” De afgelopen tijd heeft hij er alles aan gedaan om zich optimaal voor te bereiden voor de wedstrijd in Moermansk.

Waaronder ook wedstrijden in Bodegraven (watertemperatuur 3,5 graden), Lake Constance in Duitsland (watertemperatuur 3.0 graden), in Oostenrijk zwom hij zelfs in een gletsjergrot van Hintertux (watertemperatuur 0 graden). Maar nog niet eerder zwom hij een afstand van 1000 meter in water van 0 graden. ,,Die laatste paar graden doe je op k-k-k-karakter”, zegt Alex zelfverzekerd, ,,net zoals de laatste 10 km bij een marathon.”