Alle Volendammers liepen de eerste dag uit

Aan de Wandelvierdaagse nemen een zestig Volendammers deel. Maandag was de inschrijving en konden de lopers hun knipkaartje afhalen.





Het was tropisch warm. De eerste wandeldag was het 27 graden. Gelukkig stond er een windje dat voor wat verkoeling zorgde. Veel water drinken was het devies. Alle Edam-Volendammers liepen de Dag van Elst uit. Het was een zware eerste loopdag.



Voor de komende dagen wordt weer warm weer voorspeld. De oudste deelnemer is Dick Veerman (van Pietje). Hij kwam dinsdag goed binnen na 30 km gelopen te hebben. Er heerste op de eerste wandeldag een gezellig sfeertje in Nijmegen. Morgen meer Vierdaagsenieuws.