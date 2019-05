Avondwandelvierdaagse onder ideale omstandigheden

Van maandag t/m vrijdag organiseerde wandelvereniging ’n Loopie in samenwerking met Sport-Koepel voor de negende keer de Divema Avondwandelvierdaagse. Het was alle avonden prachtig wandelweer. De start en finish was in “De Schemerpit”, de kantine van de tafeltennisvereniging.

Ondanks de vloerproblemen werd dit clubhuis toch door het bestuur van “Victory ‘55” voor dit wandelevenement opengesteld. Het aantal deelnemers was iets meer als vorig jaar. Aan de wandelvierdaagse namen 108 lopers deel en er waren 42 wandelaars die 1 of 2 dagen meeliepen, dus 150 in totaal.

De organisatie was perfect en men kon deelnemen aan de 5 of 10 kilometer. Elke dag waren er weer andere routes en onderweg was er een rustpunt waar de kaarten geknipt werden en de lopers een versnapering en ’n bekertje drinken kregen aangeboden. Op de slotavond werden na het volbrengen de medailles uitgereikt.