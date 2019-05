Avondwandelvierdaagse van start gegaan

Maandag is de Mastermate Divema Volendam Avondwandelvierdaagse weer van start gegaan. Voor de 9e keer wordt dit wandelevenement georganiseerd door wandelvereniging ’n Loopie i.s.m. de Sport-Koepel. De starttijd is vijf dagen (tot en met vrijdag 24 mei) tussen 15.30 en 18.30 uur in “De Schemerpit” (Victory ’55) aan de Wester Ven 43.

Achter de inschrijftafel zitten hier Kees Runderkamp (van Rikus) en Peter Tol (Gorter). Maandag gingen zo’n 70-tal lopers van start met deze 4-daagse. Iedere avond zijn er mooie routes van 5 of 10 kilometer. Bij Divema op de Julianaweg is een stempelpost en delen Ger Scholte en Sijmen Runderkamp ijsjes en bekertjes ranja uit aan de lopers.

Alle deelnemers ontvangen na afloop het officiële Avond4Daagse kruisje op hun vierde wandeldag. Het is ook mogelijk om 1 of 2 of 3 dagen mee te lopen! Kosten: 1 euro per dag, je krijgt dan ook een dagmedaille.