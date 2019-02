Belang van lezen benadrukt tijdens aftrap van ‘Scoor een Boek!’

Afgelopen donderdag fungeerde Openbare Basisschool de Piramide in Edam als veld voor de aftrap van de actie Scoor een Boek! Het startsein van het educatieve initiatief werd onder toeziend oog van tientallen leerlingen verzorgd door wethouder Wim Runderkamp, FC Volendam-verdediger Marco Tol, Martijn Molleman (manager Commercie FC Volendam), Frans Bergfeld (directeur Bibliotheek Waterland) en natuurlijk FC Volendam-mascotte Frook the Fox. De komende negen weken zullen groep 5 en 6 van basisscholen in Volendam en Edam de concurrentie met elkaar aangaan. Dit doen ze door binnen de aangegeven tijd zoveel mogelijk (strip)boeken te lezen. De strijd zal spannend worden, er wacht namelijk een bijzondere prijs op de winnende klas!

Door Kevin Mooijer

Bij de vraag van Frans Bergfeld of de aanwezigen weten waarom deze actie precies is opgezet, antwoordt een ouder: ,,Omdat lezen heel erg belangrijk is.” Bibliotheek Waterland en FC Volendam zijn het hier stellig mee eens en hebben daarom de handen ineen geslagen om het initiatief Scoor een Boek! op te zetten. Door een leuke, spannende actie aan lezen te koppelen, worden de kinderen getriggerd om de boeken in te duiken. De directeur van Bibliotheek Waterland licht toe: ,,Jullie (leerlingen, red.) zijn vrij om te kiezen welke boeken jullie willen lezen. Als je aan een boek begint en je vindt het na de eerste paar bladzijden niet leuk, sla het dan dicht en pak een ander boek. Zo zal je vanzelf ontdekken welke boeken je leuk vindt. Je zult zien dat je uiteindelijk veel plezier beleeft aan het lezen van boeken!”

Geweldige prijs

Hij geeft het woord aan Martijn Molleman, die namens FC Volendam aanwezig is. ,,Toen FC Volendam werd benaderd om mee te doen aan Scoor een Boek! waren we gelijk heel erg enthousiast. Wat is er immers mooier om leerzaam bezig te zijn en dat te koppelen aan een wedstrijd die resulteert in een prijs?” De initiatiefnemers hebben een geweldige prijs klaarstaan. ,,De winnende klas krijgt een voetbalclinic van FC Volendam! Je maakt dus kans op een training van onze beste spelers.” De afgezand van FC Volendam laat het hier niet bij en heeft meer leuk nieuws. ,,De leerlingen van de deelnemende klassen krijgen allemaal kaarten voor een wedstrijd van FC Volendam. De wedstrijd is op 1 april – en dat is geen grap – tegen FC Dordrecht.” Een mooi gebaar ter motivatie voor de leerlingen.

Marco Tol, één van de grootste talenten die FC Volendam onder contract heeft, betreedt met een bal ‘het veld’. De 20-jarige verdediger houdt zonder moeite de bal hoog. Vervolgens gooit hij de trukendoos open. Achteloos legt hij de bal in zijn nek, om hem vervolgens met de hak te controleren. De aanwezige kinderen zitten vol verwondering te kijken. Marco vraagt of er kinderen aanwezig zijn die een balletje kunnen trappen. Een uitgelezen kans voor twee jonge talenten om aan een profvoetballer te laten zien wat ze in huis hebben. Het jongetje en meisje tonen over techniek te beschikken als ze Frook the Fox meerdere malen door de benen spelen. Er wordt gejoeld in de zaal wanneer de mascotte sportief te kijken wordt gezet. Wethouder Wim Runderkamp doet er nog een schepje bovenop door de bal langs Frook in de kruising te schieten. Ondanks zijn tegenvallende vertoning op het veld is ook Frook the Fox blij met het initiatief van Bibliotheek Waterland en zijn club, FC Volendam. Samen met Marco Tol beantwoordt hij nog wat vragen. ,,Het belangrijkste voor kinderen is dat ze hun school afmaken en dat zo goed mogelijk doen. Door veel te lezen krijgen de leerlingen meer informatie binnen en dat werkt natuurlijk alleen maar positief. Daarom doen wij als club graag mee aan dit initiatief, Scoor een Boek!”

Spelregels

De spelregels voor de komende weken worden toegelicht door wethouder Wim Runderkamp. Gewapend met de officiële Scoor een Boek! poster maakt hij de jongelingen wegwijs. ,,Vanaf vandaag hangt in iedere deelnemende klas deze poster. Voor elk gelezen boek krijgen jullie van je meester of juf een sticker. Deze sticker mag je dan op de poster plakken. Ik houd de komende weken persoonlijk de tussenstand bij. De klas die na negen weken de meeste boeken heeft gelezen wint een voetbalclinic van FC Volendam.”

Omdat een goede taalbeheersing de basis voor zelfstandigheid en een gezonde levensstijl is, benadrukt de wethouder dat naast sporten en spelen, lezen ook erg belangrijk is. De kinderen nemen afscheid van het presentatieteam door middel van een high five, om vervolgens weer terug de schoolbanken in te gaan. Ongetwijfeld zijn de kinderen na het bijwonen van deze aftrap al druk aan het bedenken welke boeken ze de komende weken gaan lezen…

Thuiseditie Scoor een Boek!

Doet jouw klas dit jaar niet mee aan Scoor een Boek!? Niet getreurd! Je kunt in de bibliotheek gratis een poster halen waar je thuis stickers op kunt plakken. Samen met je familie kan je meedoen aan Scoor een Boek! Leen als je in de bibliotheek de poster ophaalt gelijk je eerste boek om een sticker te verdienen. De bibliotheek heeft ontelbaar spannende, leuke, mooie, leerzame, interessante en enge boeken. Voor ieder wat wils dus! Als je je boek uit hebt en je brengt het terug naar de bibliotheek dan krijg je daar een sticker. Plak de verdiende stickers thuis op de poster en wie weet wint jouw familie een leuk FC Volendam prijzenpakket! Is je poster vol? Schrijf je emailadres en postcode op de poster en lever hem in bij één van de Bibliotheek Waterland vestigingen. Dit kan tot en met woensdag 17 maart.