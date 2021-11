Boy Deul: ‘Het was géén penalty’

,,Ik houd er een dubbel gevoel aan over”, zei uitblinker Boy Deul na de 2-2 van Volendam tegen Emmen. ,,Als je wint, zet je Emmen en De Graafschap op grotere achterstand, maar Emmen heeft laten zien dat ze een goede ploeg hebben. Alleen was het géén penalty. Ik wilde de bal onderscheppen en er was wel een beetje lichaamscontact, maar dat zocht hij (El Azzouzi, red.) zelf op en hij wilde gewoon vallen voor die penalty. Door zo’n beslissing van de scheidsrechter worden ons dure punten afgenomen.”

Door Eddy Veerman

,,We speelden vijf wedstrijden in vijftien dagen en onderweg merk je dat wel, dat de vermoeidheid wat sneller voelbaar is. Dat merkte ik vorige week tegen Dordrecht. Gelukkig hadden we daarna een week om op te laden voor de wedstrijd tegen Emmen.” Volendam speelde de laatste weken ook veelvuldig op de eigen slechte grasmat, die na de wedstrijd van vrijdagavond vervangen gaat worden. ,,Het moet er echt uit.”

De middenvelder speelde op ‘6’ in plaats van op ‘10’ en legde een sublieme wedstrijd op de versleten kunstgrasmat. ,,Dit zijn twee ploegen die wíllen voetballen. Je zag aan Emmen dat ze goed positiespel kunnen spelen en dat laten wij ook vaak zien, zoals bij de 2-0 van Robert. Ik veroverde de bal en als je dan snel de weg naar voren kiest, staat de tegenstander nog niet georganiseerd.”

Naast die assist liet de dertiger zien dat hij niet voor niets tot Man of the Match werd verkozen. Deul is niet van de bal te krijgen, draait gemakkelijk twee kanten op, kan het spel snel verleggen en zit er verdedigend ook vaak tussen. ,,Het liefst speel ik op ‘10’, want dan kom je dichter bij de goal. Maar op deze positie kan ik ook goed uit de voeten en ik vind het moeilijk over mezelf te zeggen maar ik ben wel in goeden doen. En dat ik met lichaamsbewegingen goed weg kan draaien, dat is een kwaliteit. Dat er nu een week zonder wedstrijd is, komt ons goed uit, dan kunnen we herstellen. Daarna moeten we tegen Jong Ajax en die willen ook graag voetballen, dus dan moeten we weer volle bak kunnen.”

Volendammer Jari Vlak speelde een sterke wedstrijd voor FC Emmen. ,,Het was zó zonde dat Volendam uit het niks de 1-0 maakte, want we deden het heel goed in de eerste tien minuten. In de tweede helft pakten wij het weer goed op en hebben we weinig weggegeven. Het was zeker een pittige wedstrijd, want het ging op en neer.”