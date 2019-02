Concert in De Seinpaal bracht 10.161 euro op voor CarMar

Donderdagavond vonden in de LOVE-studio opnames plaats voor het tv-programma Studio Klein. Eén van de items was de bekendmaking van de opbrengst van het concert: Game – Set – Match in sporthal De Seinpaal, dat op zaterdagavond 12 januari plaatsvond. Hier werd op passende en muzikale wijze afscheid genomen van de oude Seinpaal.