Daan Duin mascotte van FC Volendam

De 9-jarige Daan Duin, die woont op de Damcoogh in Volendam, was vrijdagavond, tijdens de laatste thuiswedstrijd van FC Volendam in dit seizoen, de mascotte. Ook zijn ouders Thomas en Gerie Duin en broertje Luke waren in het Kras-stadion present op deze regenachtige voetbalavond.

Samen met arbiter Dieperink liep Daan Duin het veld op waarbij hij de wedstrijdbal oppakte en meehielp met de toss. Na afloop van de in 1-1 geëindigde wedstrijd huldigde hij de ‘Man of the Match’ en dat was Joey Veerman.

Dat kwam mooi uit want Joey is de favoriete spelers van FC Volendam van de mascotte. Een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een dinerbon van Café De Dijk werden overhandigd. Daan Duin vindt Ronaldo de beste voetballer ter wereld en zelf speelt hij bij de RKAV in het team JO10-1.