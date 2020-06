Racefietswereld maakt kennis met handgespaakte carbonracefietswielen van Samuel Runderkamp

Details maken het verschil

Zestien lentes jong en dan je eigen bedrijfje oprichten. Samuel Runderkamp volgde zijn hart en stichtte Veloce Bike Wheels. Vanuit de slaapkamer in zijn ouderlijk huis creëert hij met materialen als carbon en grafeen de meest geavanceerde racefiets wielen. Zijn slaapkamer heeft inmiddels meer weg van een werkplaats dan een slaapplek, maar zolang Samuel zijn passie kan uitoefenen doet dat er niet toe. De jonge Volendammer produceert de hoogwaardige fietswielen volledig met de hand, en dat tegen een goedkopere prijs dan de concurrenten die op grote schaal produceren.

Door Kevin Mooijer

Veel prominente fietsfanaten van binnen en buiten de gemeente weten Samuel al te vinden. ,,Voor mij is het mooiste compliment dat zulke enthousiaste rijders de voorkeur aan mijn wielen geven. Momenteel moet ik het vooral hebben van mond tot mond reclame, dus dat zij zo tevreden zijn, zorgt voor meer naamsbekendheid in het wereldje.”

Uiteraard is Samuel zelf ook ervaringsdeskundige als het gaat om een goede racefiets. Sinds hij tien jaar oud is, fietst hij al met zijn vader Aron mee. Een jaar later reed een elfjarige Samuel zijn eerste wedstrijden.