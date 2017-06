Kelly Zeeman wil onwerkelijk voetbalseizoen afsluiten met EK in eigen land

‘Dit is nu al het meest succesvolle jaar uit mijn loopbaan’

Het zijn waanzinnige weken voor Kelly Zeeman. De 23-jarige voetbalster, die sinds december vorig jaar in Volendam woont, won afgelopen maand met de Ajax-vrouwen het eerste landskampioenschap in de clubhistorie en legde daarna ook nog eens beslag op de KNVB-beker. Maar het kan allemaal nóg mooier worden voor de geboren Marker. Vandaag wordt de definitieve selectie van het Nederlands vrouwenelftal bekend gemaakt voor het EK van volgende maand in eigen land. En Zeeman behoort vrijwel zeker tot een van de namen op het lijstje van bondscoach Sarina Wiegman. Het zou voor de verdediger annex middenvelder haar eerste hoofdtoernooi met de ‘Oranjeleeuwinnen’ worden.

‘Ik stond vlak voor tijd

al met tranen

in mijn ogen op het veld’

Ze verbleef de afgelopen weken op de campus van de KNVB in Zeist. Daar bereidde ze zich met het Nederlands vrouwenelftal voor op de oefeninterlands tegen Japan en Oostenrijk. Af en toe is het voor Zeeman zelf ook moeilijk te beseffen wat ze allemaal meemaakt de laatste tijd. ,,Dit is nu al het meest succesvolle jaar uit mijn loopbaan. En dan hebben we het EK in eigen land nog niet eens gehad”, glundert de vriendin van Volendammer Stephan Plat.

Tranen

Het begon allemaal met dat kampioensduel met ADO Den Haag (2-1) vorige maand. ,,Voor de wedstrijd liep Edwin van der Sar nog onze kleedkamer binnen, om ons succes te wensen en te laten weten dat we niet zenuwachtig hoefden te zijn”, vertelt Zeeman. ,,Vervolgens stond ik vlak voor tijd al met tranen in mijn ogen op het veld. Kun je nagaan wat er met me gebeurde toen we die kampioensschaal binnen hadden. De eerste in de historie van de Ajax-vrouwentak, die vijf jaar terug werd opgericht. Dat was zo’n speciaal moment.”

Krap twee weken geleden volgde de bekerfinale tegen PSV. En ook die beslissende eindstrijd sloten de Amsterdammers winnend af: 2-0. Zeeman: ,,Het is al bijzonder om elke dag op dat complex van Ajax te mogen zijn, dat magische shirt te dragen en in de basis te spelen bij zo’n club. Als je dan ook nog eens zoveel prijzen gaat winnen, is dat echt onbeschrijflijk mooi. We werden als vrouwen al gewaardeerd binnen de club, maar dat neemt door dit soort prestaties alleen maar toe.”

Topsporter

Zeeman is van jongs af aan verknocht aan de bal en speelde tot de A1 bij de jongens van SV Marken. Daarna maakte ze de overstap naar het vrouwenteam van Telstar, om vier jaar geleden bij Ajax te tekenen. In Amsterdam groeide ze pas vorig jaar uit tot een vaste waarde en heeft ze inmiddels exact honderd officiële wedstrijden achter haar naam staan. ,,Die periode op de reservebank heeft me stiekem wel goed gedaan”, bekent ze. ,,Ik besefte dat ik er meer voor moest doen om in de basis te komen. Ik heb toen een aantal zomers doorgetraind, ik viel af en ben me fitter gaan voelen. Gelukkig zag je dat naderhand ook terug op het veld. Ik kan wel zeggen dat ik nu echt als een topsporter leef.”

‘Na het kampioensfeest

heb ik dagenlang

op apegapen gelegen’

Ze lacht: ,,Na het winnen van de landstitel met Ajax zijn we met de dames sinds lange tijd weer eens ouderwets goed op stap geweest. Daarna heb ik dagenlang op apegapen gelegen. Dat kan ik dus blijkbaar niet meer aan…”

Oranjeleeuwinnen

Nu haar seizoen met Ajax afgelopen is, ligt de focus vol op de voorbereiding op het eerste EK-vrouwen in Nederland ooit. Het toernooi leeft al enorm in Nederland. De eerste twee groepsfasewedstrijden tegen Noorwegen en België zijn al uitverkocht en NOS gaat het hele spektakel uitzenden. Voor Zeeman kan het haar eerste hoofdtoernooi worden met de Oranjeleeuwinnen. ,,Vier jaar terug voor het EK in Zweden deed ik wel mee met de voorbereiding, maar wist ik al bijna zeker dat ik zou afvallen voor de definitieve selectie”, blikt ze terug. ,,Sinds de oefeninterland tegen Japan eind november 2015 in Volendam behoor ik steevast tot de selectie. Dat is iets waar je op jonge leeftijd van droomt, maar waarvan je weet dat de kans klein is dat het ooit gaat lukken.”

Vorig seizoen was het Nederlands vrouwenelftal dicht bij kwalificatie voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, maar verzuimde het de beslissende wedstrijd tegen Zweden (1-1) te winnen, waardoor het naast een ticket greep. Bij de tegentreffer van Zweden ging Zeeman in de fout. Haar terugspeelbal op de doelvrouw van Oranje was te kort, waarna spits Olivia Schough zich genadeloos toonde en scoorde. ,,Maar dat hoofdstuk heb ik afgesloten”, zegt ze strijdvaardig. ,,We krijgen volgende maand een prachtige herkansing met het EK in eigen land, daarop ligt de focus. Het Nederlandse vrouwenvoetbal is de laatste jaren aan een grote opmars bezig, maar wij krijgen nu de kans om het wéér een gigantische boost te geven. Het zou mooi zijn als we ver komen. We hebben wel een lastige poule, met naast Noorwegen en België ook Denemarken. Maar we zijn goed bezig, staan twaalfde op de FIFA-ranking.”

Volendam

Haar vriend Stephan, die zelf met SV Marken op weg is naar promotie naar de eerste klasse, bezoekt bijna elke wedstrijd van zijn geliefde en is maar wat trots. Hoewel Zeeman behoorlijk gehecht is aan haar geboorteplaats Marken, woont het stel sinds eind vorig jaar op de Broeckgouw in Volendam.

‘Het bevalt

me wel in

Volendam’

,,Daar hoefden we niet heel lang over te discussiëren, hoor”, grijnst Zeeman. ,,Op Marken heb je alleen een supermarkt en we konden hier een gloednieuw huis kopen tegen een vrij gunstige prijs. En het bevalt me eerlijk gezegd ook wel hier. Er wonen veel vrienden van Steef bij ons in de buurt, dus we wonen gezellig. Ik mis Marken wel een beetje, maar we eten sowieso nog één keer per week bij mijn ouders. En als Steef met Marken thuis voetbalt in het weekend, probeer ik altijd te kijken.”

Buitenland

Naast haar drukke voetballeven werkt Zeeman nog achttien uur per week op de afdeling Merchandising bij Ajax. In Nederland kunnen profvoetbalsters doorgaans nog niet royaal leven van hun salaris als sporter. Bij buitenlandse topclubs, waar veel Nederlandse internationals spelen, wordt er beter betaald. Of Zeeman zichzelf ooit nog een transfer ziet maken? ,,Ik heb kort geleden mijn contract met Ajax met twee jaar verlengd en ik heb het hier erg naar mijn zin. Maar wie weet hoe ik er in de toekomst over denk. Als mijn verbintenis met Ajax afloopt, ben ik 25 jaar en dat is op zich een ideale leeftijd om de stap te maken. We gaan het zien...”

Foto's:

Voetbalster Kelly Zeeman is sinds eind 2015 een vaste waarde in het Nederlands team en hoopt op een plekje bij de definitieve selectie van de Oranjeleeuwinnen voor het EK in eigen land van volgende maand. Foto KNVB

Afgelopen seizoen won Kelly Zeeman met de Ajax-vrouwen de eerste landstitel in de clubhistorie én de KNVB-beker. Dat werd goed gevierd.