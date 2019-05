Doek valt voor zondag 1 !?

Alle inspanningen van het RKAV-bestuur ten spijt is het afgelopen zondag waarschijnlijk de laatste wedstrijd geweest van de Zondag 1 van de amateurs van de RKAV. Bijna het gehele team stopt na dit seizoen en gezien de geringe animo van spelers om in de zondag 1 te gaan voetballen moet wel de beslissing worden genomen dit team uit te competitie te halen.

Na meer dan 40 jaar met geweldige successen, promoties en degradaties lijkt er dan nu een einde aan een tijdperk te zijn gekomen. In de laatste wedstrijd tegen Limmen was het vooral Jaap Molenaar die in zijn afscheidswedstrijd nog meer even vier keer scoorde. Door nog een doelpunt van Jan Bond won Volendam met 5-2........